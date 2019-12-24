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Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
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РИА Новости

Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"

08:13 24.12.2019 (обновлено: 14:04 24.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМанежна площадь в Москве
Манежна площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Манежна площадь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сравнивать бесснежный декабрь из "Евгения Онегина" с нынешним пока рано: тогда снег выпал только 17 января, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что снега в Москве в предновогоднюю неделю не будет. Это вызвало волну сравнений со знаменитыми строками Пушкина из поэмы "Евгений Онегин": "Снег выпал только в январе на третье в ночь".
"Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю), это уже практически Крещение", — сказал эксперт.
"Тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания", — объяснил он. Константинов также призвал наслаждаться бесснежной погодой и добавил, что московские снегопады еще впереди.
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Согласно данным, которые приводит старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН, климатолог Александр Чернокульский, нынешний декабрь пока уступает рекордно теплому декабрю 2006 года. По данным эксперта, московский декабрь в 2006 году был на 1,2 градуса теплее среднемесячной нормы, в этом декабре за 22 дня месяца превышение составляет 1,1 градуса.
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ГидрометцентрРоссийская академия наукМоскваПушкинОбщество
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