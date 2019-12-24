Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сравнивать бесснежный декабрь из "Евгения Онегина" с нынешним пока рано: тогда снег выпал только 17 января, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что снега в Москве в предновогоднюю неделю не будет. Это вызвало волну сравнений со знаменитыми строками Пушкина из поэмы "Евгений Онегин": "Снег выпал только в январе на третье в ночь".

"Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю), это уже практически Крещение", — сказал эксперт.

"Тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания", — объяснил он. Константинов также призвал наслаждаться бесснежной погодой и добавил, что московские снегопады еще впереди.