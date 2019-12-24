Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"

"Вся ситуация вокруг "Амурстали" создана искусственно и не имеет никаких экономических причин. Это предприятие - одно из градообразующих, выполняющих социальные задачи, на нем завязаны и другие сектора экономики. Мы понимаем, что происходит, и ведем активную работу, чтобы предприятие работало как положено", - сказал Фургал, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе завода.

По его словам, для дальнейшего развития заводу необходимо переходить на переработку перворудного сырья. Сейчас он перерабатывает металлолом. Нужно также переходить к выпуску новой продукции, в том числе востребованной в кораблестроении, добавил Фургал.

В середине ноября представитель завода сообщил, что на предприятии прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы в ноябре арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.

После этих событий представители завода заявили о надвигающемся кризисе из-за того, что кредитующие банки остановили текущее финансирование, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Сообщалось, что завод, где работают более 3 тысяч человек, может полностью остановить работу. Власти региона заявили о намерении оказать помощь заводу "Амурсталь". УФАС предостерегло власти от создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу "Амурсталь" во избежание нарушения антимонопольного законодательства.