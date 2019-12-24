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Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
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РИА Новости

Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"

07:15 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Власти Хабаровского края пытаются поддерживать нормальную работу завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Сергей Фургал.
"Вся ситуация вокруг "Амурстали" создана искусственно и не имеет никаких экономических причин. Это предприятие - одно из градообразующих, выполняющих социальные задачи, на нем завязаны и другие сектора экономики. Мы понимаем, что происходит, и ведем активную работу, чтобы предприятие работало как положено", - сказал Фургал, отвечая на вопрос РИА Новости о судьбе завода.
По его словам, для дальнейшего развития заводу необходимо переходить на переработку перворудного сырья. Сейчас он перерабатывает металлолом. Нужно также переходить к выпуску новой продукции, в том числе востребованной в кораблестроении, добавил Фургал.
В середине ноября представитель завода сообщил, что на предприятии прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы в ноябре арестовал до 18 января одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.
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После этих событий представители завода заявили о надвигающемся кризисе из-за того, что кредитующие банки остановили текущее финансирование, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Сообщалось, что завод, где работают более 3 тысяч человек, может полностью остановить работу. Власти региона заявили о намерении оказать помощь заводу "Амурсталь". УФАС предостерегло власти от создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу "Амурсталь" во избежание нарушения антимонопольного законодательства.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года.
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