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2019-12-24T06:24+0300
https://ria.ru/20191224/1562752133.html
Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/155079/02/1550790267_0:577:2615:2048_1036x0_80_0_0_b3b4586868838569f06dc6f232e022db.jpg
РИА Новости

Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год

06:24 24.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина чистит автомобиль от снега
Женщина чистит автомобиль от снега
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина чистит автомобиль от снега. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Доля ДТП в предпраздничный период декабря возрастает, статистика угонов говорит о различной динамике этого показателя в разные годы и не зависит от праздников, а убытки автомобилей из-за действий третьих лиц к Новому году обычно снижаются, сообщили РИА Новости страховщики.
Так, например, у компании "АльфаСтрахование" доля ДТП среди всех страховых случаев, связанных с автомобилями, под Новый год и в сам праздник по наблюдениям за последние несколько лет вырастает. Например, в прошлом году она составила 93% против 89,5% в обычные дни. А в компании "Согласие" доля аварий возрастает до 71% против 62% в прочие дни года, причем не только в предновогодний период, но и непосредственно во время праздников.
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В МАКСе также фиксируют рост ДТП в предновогодние дни, отмечая, что затем, в январе, по сравнению с декабрем число аварий несколько снижается, но остаётся на высоком уровне в сравнении со средним по году. Как пояснил РИА Новости начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании Евгений Попков, под Новый год активность людей возрастает, они часто и подолгу перемещаются по городу в поисках подарков и деликатесов к праздничному столу.
"Среднесуточные пробеги даже у личных автомобилей резко возрастают, а вслед за ними и вероятность попасть в аварию. Затем, в первых числах января, до наступления рабочих будней, жизнь по всей стране как бы замирает - дороги пустеют, число аварий идет на спад. Но спад именно относительно ноября-декабря. В целом по году январь все же не самый "тихий" месяц. В мае, июне и июле количество ДТП снижается на 20-25% относительно других месяцев", - сказал он.
Далее, чёткой зависимости числа угонов от праздников страховщики не зафиксировали. А вот доля противоправных действий в убытках снижается в праздничные и предпраздничные дни у всех трех компаний. Например, в статистике "Согласия" эта доля в 2018-2019 годах составила 9,2% в праздники против 11,5% в обычные дни.
Как предполагает Попков, это связано с тем, что наученные горьким опытом автомобилисты ставят машины подальше от окон многоэтажек и "петардных полигонов". "Шанс "поймать на капот" условную пустую бутылку из-под шампанского в период новогодних праздников примерно в три раза ниже, чем в самые "звездопадные" апрель и май", - подытоживает он.
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Новый год—2020Новый ГодАльфаСтрахованиеСогласиеМоскваОбществоПроисшествия
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