Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год

"Среднесуточные пробеги даже у личных автомобилей резко возрастают, а вслед за ними и вероятность попасть в аварию. Затем, в первых числах января, до наступления рабочих будней, жизнь по всей стране как бы замирает - дороги пустеют, число аварий идет на спад. Но спад именно относительно ноября-декабря. В целом по году январь все же не самый "тихий" месяц. В мае, июне и июле количество ДТП снижается на 20-25% относительно других месяцев", - сказал он.