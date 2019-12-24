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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-24T13:20+0300
https://ria.ru/20191224/1562751703.html
Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/151088/93/1510889372_0:100:2337:1415_1036x0_80_0_0_db06b6c88c76b400082b5d3f3e6de022.jpg
РИА Новости

Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год

05:14 24.12.2019 (обновлено: 13:20 24.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки. Это следует из итогов исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)", - говорится в опросе.
Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники, его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% - музыкальную колонку, 37% - электронную книгу, 36% - навигатор, 31% - экшн-камеру, 29% - видеокамеру, 28% - робота-пылесос, по 27% - наушники и фотоаппарат.
Кроме того, исследование показало, что более половины - 53% - респондентов продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза.
Мужчина упаковывает подарок
27 ноября, 05:26Новый год—2020
Подарки детям на Новый год: что стоит, а что не стоит дарить
Также большинство опрошенных никогда не брали кредит на новогодние подарки — таких оказалось 81%.
По мнению 70% респондентов, презент обязательно должен пригодиться, быть полезным. Однако 11% считают, что подарок должен просто удивить, еще 9% придерживаются позиции, что главное внимание. Большинство респондентов - 71% - признались, что им дарят бесполезные подарки, "еще 9% добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь".
Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.
Ребенок со смартфоном
04:56Новый год—2020
Психологи объяснили, почему не стоит дарить детям гаджеты
365755443
Обсудить 14
Новый год—2020Новый ГодпраздникОбщество
Популярные комментарии
Новый год становится для россиян самым худшим праздником! Каждый новый год идут повышение цен, на всё! Это уже ужас, а не праздник. С наступающим Вас Рождеством!
24 декабря, 09:09
Anatoly Pleshkov
212011324
"Подарю-ка я стране очередную пенсионную реформу..." -.подумал Некто...
24 декабря, 09:07
Aмон Ра
22505123
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