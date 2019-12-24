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Новый год—2020
2019-12-24T10:01+0300
https://ria.ru/20191224/1562751583.html
Психологи объяснили, почему не стоит дарить детям гаджеты
https://cdn21.img.ria.ru/images/150981/30/1509813058_0:75:2000:1200_1036x0_80_0_0_7d6b404dc0c857c655c032bfc6ce1d17.jpg
РИА Новости

Психологи объяснили, почему не стоит дарить детям гаджеты

04:56 24.12.2019 (обновлено: 10:01 24.12.2019)
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© Depositphotos / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / ambrozinio
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Смартфон или планшет не являются удачным подарком для ребенка, поскольку они не несут развивающих функций, а также не способствуют формированию у детей волевых и творческих качеств, лучше выбрать развивающую игрушку или книгу, считают опрошенные РИА Новости психологи.
Ранее исследование Mail.ru Group и ResearchMe показало, что популярными подарками для детей на Новый год являются не только детские товары, но и электроника, гаджеты.
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"Я могу прослыть ретроградом, но мне видится, что ребенок должен осваивать компьютер не как игрушку, а как инструмент в сознательном возрасте. На мой взгляд, дарить ребенку гаджет игровой... - это зверю в зубы ребенка отдавать, потому что экран управляет вниманием очень сильно, уход туда очень мощный. Неслучайно лет двадцать назад появился диагноз "экранная зависимость", - считает кандидат психологических наук, доцент МГППУ, старший научный сотрудник отдела психолого-педагогической экспертизы Центра прикладных психолого-педагогических исследований Елена Абдулаева.
Она отметила, что с помощью гаджетов не стоит дублировать те возможности, которые у ребенка есть в реальности, вроде подбора осенних листьев по цветам, изготовления тортиков или создания игровых миров и отношений, поскольку все это лучше делать вживую, "через переживание на уровне душевной жизни и органов чувств", а компьютер должен давать какие-то дополнительные возможности - быть инструментом.
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По мнению специалиста, лучше не дарить школьнику смартфон, а в особых случаях позволять кратковременно пользоваться техникой родителей, подбирая для него сложные логические игры, подходящие его возрасту, и дозировать время, которое дети проводят, глядя в экран.
"Если мы ребенку дарим (гаджет – ред.), то он владелец, и здесь о дозировании уже вряд ли будет речь… нужно много интересоваться свойствами и психо-физиологическим воздействием, а не следовать слезным просьбам ребенка и трендам рынка. Заметим, что лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств ", - добавила Абдулаева.
Как считает психолог, создавать что-то действительно новое может только тот человек, который "не ведом креативными разработчиками, а кто сам в детстве и отрочестве творит. А при пользовании гаджетами тема ведомости, слабости, несформированности "Я", очень сильно звучит".
"Незаметный игровой плен противоречит развитию самостоятельности, собственных сил – творческих, волевых, которые в самый чувствительный период своего становления блокируются. Исходя из этого надо решать, буду я дарить (смартфон ребенку - ред.) или нет". Может быть, лучше игры семейные настольные и подвижные, благо их сейчас невероятное изобилие" - добавила Абдулаева.
Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор психологических наук Александр Тхостов уточняет, что дети хотят получить в подарок то или иное техническое устройство, а "родители хотят радовать детей".
"Только пусть они думают, эти родители, чтобы это не только радость была, но чтобы подарок какие-то развивающие функции нес. Для этого это (гаджет - ред.) не очень-то подходит... Я бы лучше какую-нибудь игру развивающую, что-нибудь вот в таком бы роде подарил, книжку, в конце концов", - добавил он.
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