Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-24T04:47+0300
https://ria.ru/20191224/1562751510.html
Парламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/31/1562743129_0:67:1080:675_1036x0_80_0_0_1179cffed09fece587bdb96d22742dc1.jpg
РИА Новости

Парламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях

04:47 24.12.2019
382
© Фото : Информативна служба Српске Православне ЦрквеАкция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
© Фото : Информативна служба Српске Православне Цркве
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Парламент Черногории во вторник принимает решение о рассмотрении закона о религиозных объединениях, вызвавшего противодействие крупнейшего из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), сообщил парламент страны.
Комиссия по правам человека Скупщины (парламента) Черногории в понедельник одобрила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и рекомендовала его для рассмотрения на пленарном заседании парламента.
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
20 декабря, 16:37Религия и мировоззрение
Епископ: закон о церквях в Черногории написан по украинскому сценарию
Ранее законопроект утвердило правительство, ожидается, что после одобрения утром во вторник парламентской комиссией по законотворчеству днем депутаты примут его на пленарное обсуждение. При этом инициаторам - правящей Демократической партии социалистов (ДПС) - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Голосование по окончательному принятию документа ожидается 26 декабря.

Позиция СПЦ

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
"Надеемся, что Господь поможет нашим властям понять, что они совершают безумие, основывают на ненависти, революционным способом, собственную лже-церковь. Единая автокефальная церковь здесь та, к которой наша митрополия принадлежит уже 800 лет – это Сербская православная церковь", - заявлял митрополит Амфилохий РИА Новости.
По словам сербского архиерея, власти Черногории "совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях" и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях. Глава соседней Будимлянско-Никшичской епархии владыка Иоанникий сказал РИА Новости, что "законопроект о церквях в Черногории написан по украинскому образцу".

Позиция оппозиции

Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.
"Что касается депутатов ДФ, мы вам гарантируем, что не позволим, чтобы в этом доме (парламенте) при нас живых голосовали об этом законе. Можете нас убить, можете нас задержать, использовать спецназ", - заявил депутат Славен Радунович.
Один из лидеров партии Милан Кнежевич конкретизировал угрозу, сказав, что его сторонники "принесут по бутылке бензина, и если потребуется, сожгут Скупщину".
"Никто в ДФ, и уверен, что и большинство в Черногории не хочет гражданских конфликтов, беспорядков, радикализации. Но мы отдаем себе отчет в том, что те, кто используют репрессивный аппарат, парламентское большинство и продвигают такие законы, берут на себя ответственность за то, что 26 декабря, если примут законопроект, приведут Черногорию к гражданским конфликтам", - заявил парламентарий РИА Новости.
ДФ принадлежат 18 из 81 парламентского кресла. Их также поддержало в требовании отозвать законопроект с рассмотрения движение "Демократическая Черногория", которое обладает восемью мандатами.

Позиция властей

Правительство Черногории опубликовало в социальных сетях "5 заблуждений о законопроекте". Среди прочего там указано, что по закону об имуществе Черногории 1888 года церковь не могла распоряжаться недвижимостью православных храмов и монастырей без разрешения государства. Кабмин также опровергает, что СПЦ по этому закону "попадает в зависимое положение" и отмечает, что государству перейдут только те объекты, право собственности на которые религиозные общины не смогут подтвердить документами.
Президент Черногории Мило Джуканович заявлял, что законопроект о религиозных объединениях в Черногории будет рассмотрен парламентом. По его словам, в этом вопросе нет места для компромисса и уступок СПЦ. Сопротивление Сербской церкви он назвал "попыткой шантажа независимой и европейской Черногории со стороны великосербского национализма". Он настаивает, что предложенный закон о религиозных объединениях укрепит черногорскую государственность и независимость.
"Не пытайтесь нам угрожать, очень прошу вас, мы решительно настроены защитить суверенитет, независимость и европейский путь развития Черногории и хотим его защитить в диалоге, с полным уважением права на другое мнение тех наших соседей и политических конкурентов, тех, кто действует в черногорском общественном пространстве. Но если кто-то думает действовать против Черногории силой, он жестоко обманывается", - подчеркнул черногорский президент в эфире телеканала Antena M.
При этом власти страны многократно подчеркивали, что переход права собственности и церковные объекту государству не означает ее отъема у СПЦ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира.
Церковно-народный сбор в Черногории
21 декабря, 15:52Религия и мировоззрение
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
121140
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеСкупщина ЧерногорииЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Церковь Святого Николы в Улцине
Проект о церквях в Черногории признали соответствующим конституции
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Сергей Гаврилов
Депутаты Госдумы посетили храмы-памятники в Болгарии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода
Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер)
Джей Джей Абрамс прокомментировал отношения между Рей и Кайло Реном
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев
Девушка идет под зонтом по улице Москвы
Ozon рассказал, что стали покупать москвичи и петербуржцы из-за дождей
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния