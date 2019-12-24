Парламент Черногории рассмотрит спорный закон о церквях

БЕЛГРАД, 24 дек – РИА Новости. Парламент Парламент Черногории во вторник принимает решение о рассмотрении закона о религиозных объединениях, вызвавшего противодействие крупнейшего из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) , сообщил парламент страны.

Комиссия по правам человека Скупщины (парламента) Черногории в понедельник одобрила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и рекомендовала его для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Ранее законопроект утвердило правительство, ожидается, что после одобрения утром во вторник парламентской комиссией по законотворчеству днем депутаты примут его на пленарное обсуждение. При этом инициаторам - правящей Демократической партии социалистов (ДПС) - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Голосование по окончательному принятию документа ожидается 26 декабря.

Позиция СПЦ

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

"Надеемся, что Господь поможет нашим властям понять, что они совершают безумие, основывают на ненависти, революционным способом, собственную лже-церковь. Единая автокефальная церковь здесь та, к которой наша митрополия принадлежит уже 800 лет – это Сербская православная церковь", - заявлял митрополит Амфилохий РИА Новости.

По словам сербского архиерея, власти Черногории "совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях" и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях. Глава соседней Будимлянско-Никшичской епархии владыка Иоанникий сказал РИА Новости, что "законопроект о церквях в Черногории написан по украинскому образцу".

Позиция оппозиции

Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.

"Что касается депутатов ДФ, мы вам гарантируем, что не позволим, чтобы в этом доме (парламенте) при нас живых голосовали об этом законе. Можете нас убить, можете нас задержать, использовать спецназ", - заявил депутат Славен Радунович.

Один из лидеров партии Милан Кнежевич конкретизировал угрозу, сказав, что его сторонники "принесут по бутылке бензина, и если потребуется, сожгут Скупщину".

"Никто в ДФ, и уверен, что и большинство в Черногории не хочет гражданских конфликтов, беспорядков, радикализации. Но мы отдаем себе отчет в том, что те, кто используют репрессивный аппарат, парламентское большинство и продвигают такие законы, берут на себя ответственность за то, что 26 декабря, если примут законопроект, приведут Черногорию к гражданским конфликтам", - заявил парламентарий РИА Новости.

ДФ принадлежат 18 из 81 парламентского кресла. Их также поддержало в требовании отозвать законопроект с рассмотрения движение "Демократическая Черногория", которое обладает восемью мандатами.

Позиция властей

Правительство Черногории опубликовало в социальных сетях "5 заблуждений о законопроекте". Среди прочего там указано, что по закону об имуществе Черногории 1888 года церковь не могла распоряжаться недвижимостью православных храмов и монастырей без разрешения государства. Кабмин также опровергает, что СПЦ по этому закону "попадает в зависимое положение" и отмечает, что государству перейдут только те объекты, право собственности на которые религиозные общины не смогут подтвердить документами.

Президент Черногории Мило Джуканович заявлял, что законопроект о религиозных объединениях в Черногории будет рассмотрен парламентом. По его словам, в этом вопросе нет места для компромисса и уступок СПЦ. Сопротивление Сербской церкви он назвал "попыткой шантажа независимой и европейской Черногории со стороны великосербского национализма". Он настаивает, что предложенный закон о религиозных объединениях укрепит черногорскую государственность и независимость.

"Не пытайтесь нам угрожать, очень прошу вас, мы решительно настроены защитить суверенитет, независимость и европейский путь развития Черногории и хотим его защитить в диалоге, с полным уважением права на другое мнение тех наших соседей и политических конкурентов, тех, кто действует в черногорском общественном пространстве. Но если кто-то думает действовать против Черногории силой, он жестоко обманывается", - подчеркнул черногорский президент в эфире телеканала Antena M.

При этом власти страны многократно подчеркивали, что переход права собственности и церковные объекту государству не означает ее отъема у СПЦ.