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Религия и мировоззрение
2019-12-18T17:01+0300
https://ria.ru/20191218/1562542043.html
МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
https://cdn24.img.ria.ru/images/39532/64/395326473_0:24:1024:600_1036x0_80_0_0_b3962a87f6b893b370db1ca45b89fa84.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории

17:01 18.12.2019
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© РИА Новости / Ольга ЛипичФундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идет о законе суверенного государства. Это прерогатива этой страны, ее народа. Мы категорически против какого-либо вмешательства во внутренние дела. Если говорить о вопросе относительно самой процедуры рассмотрения законопроекта. А если говорить о сути того, что рассматривается - как мы понимаем, он может серьезно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, и, в том числе, право собственности на религиозные объекты", - отметила Захарова на брифинге.
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По ее словам, данная тема "уже выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства, сплоченности православного мира, сохранения его устоев, которые складывались веками". "Мы убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей, пренебрежение их мнением, искусственное создание условий для разобщения верующих чревато большими проблемами", - добавила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что Москва всегда комментирует эту тему "с большой деликатностью и уважением к основополагающим принципам и нормам большого количества международно-правовых актов, учитывая, что речь идет о конфессиях".
"Но эта тема крайне политизирована за последние годы целым рядом представителей исполнительной власти западных государств, и ее приходится комментировать - не с точки зрения нашей оценки самой темы православия или любых других конфессий, а с точки зрения того, как вмешиваются в религиозные дела и делают это совершенно грубо - представители органов исполнительной власти, официальные представители целого ряда государств", - уточнила представитель МИД.
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Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви.
В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви".
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Религия и мировоззрениеМария ЗахароваНовости - Религия и мировоззрениеМИД РФЧерногориярелигияВ мире
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