МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Ситуация вокруг законопроекта о вероисповедании в Черногории выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Речь идет о законе суверенного государства. Это прерогатива этой страны, ее народа. Мы категорически против какого-либо вмешательства во внутренние дела. Если говорить о вопросе относительно самой процедуры рассмотрения законопроекта. А если говорить о сути того, что рассматривается - как мы понимаем, он может серьезно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, и, в том числе, право собственности на религиозные объекты", - отметила Захарова на брифинге.

По ее словам, данная тема "уже выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства, сплоченности православного мира, сохранения его устоев, которые складывались веками". "Мы убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей, пренебрежение их мнением, искусственное создание условий для разобщения верующих чревато большими проблемами", - добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что Москва всегда комментирует эту тему "с большой деликатностью и уважением к основополагающим принципам и нормам большого количества международно-правовых актов, учитывая, что речь идет о конфессиях".

"Но эта тема крайне политизирована за последние годы целым рядом представителей исполнительной власти западных государств, и ее приходится комментировать - не с точки зрения нашей оценки самой темы православия или любых других конфессий, а с точки зрения того, как вмешиваются в религиозные дела и делают это совершенно грубо - представители органов исполнительной власти, официальные представители целого ряда государств", - уточнила представитель МИД.

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви.