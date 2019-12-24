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"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев
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РИА Новости

"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

04:35 24.12.2019 (обновлено: 05:10 24.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев
Председатель правительства Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено вопреки санкциям США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, из-за американских ограничительных мер на осуществление проекта уйдет чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет.
Медведев отметил, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от введенных санкций.
Глава правительства также добавил, что "Газпром" рассматривает альтернативы дальнейшей реализации проекта.
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Недобросовестная конкуренция

Премьер-министр заметил, что санкционные ограничения против "Северного потока — 2" носят антиконкурентный характер. Как подчеркнул Медведев, действия США бьют по интересам многих европейских стран, о чем уже заявляли западные лидеры.
"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — считает он.
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Санкции США

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
В Кремле отметили, что говорить об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2" пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Турецкий потокДмитрий МедведевГазпромСШАВ миреЭкономика
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