"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет завершено вопреки санкциям США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, из-за американских ограничительных мер на осуществление проекта уйдет чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет.
Медведев отметил, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от введенных санкций.
Глава правительства также добавил, что "Газпром" рассматривает альтернативы дальнейшей реализации проекта.
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Недобросовестная конкуренция
Премьер-министр заметил, что санкционные ограничения против "Северного потока — 2" носят антиконкурентный характер. Как подчеркнул Медведев, действия США бьют по интересам многих европейских стран, о чем уже заявляли западные лидеры.
"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — считает он.
Санкции США
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
В Кремле отметили, что говорить об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2" пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности.
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