"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев

По его словам, из-за американских ограничительных мер на осуществление проекта уйдет чуть больше времени, чем предполагалось, но никакой катастрофы из-за этого не произойдет.

Медведев отметил, что в Вашингтоне также понимают, что "Северный поток — 2" достроят вне зависимости от введенных санкций.

Глава правительства также добавил, что "Газпром" рассматривает альтернативы дальнейшей реализации проекта.

Недобросовестная конкуренция

Премьер-министр заметил, что санкционные ограничения против "Северного потока — 2" носят антиконкурентный характер. Как подчеркнул Медведев, действия США бьют по интересам многих европейских стран, о чем уже заявляли западные лидеры.

"Это, действительно, методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международного права и международной торговли", — считает он.

Санкции США

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и " Турецкий поток ".

Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.