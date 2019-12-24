Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене

Специальная комиссия расследует "кражу века" в немецком Дрездене - неизвестные грабители ворвались 25 ноября похитили часть бесценных, имеющих историческое значение драгоценностей из бриллиантовых гарнитуров саксонских монархов. Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в раскрытии преступления, затем анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возвращение всех украденных драгоценностей в неповрежденном виде.

"Я догадываюсь и предполагаю, что грабители не получили много денег за грабеж. Это 20-30-40 тысяч евро. Они не получили миллион евро. Они передали добычу", - сказал детектив.

Он добавил, что предложенные его клиентом 1,3 миллиона евро - это "предложение этим людям, чтобы они сказали: подождите минуту, если я сейчас скажу, где находится украшение или у кого оно – возможно, это стоит того".