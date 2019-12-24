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Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
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РИА Новости

Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене

04:26 24.12.2019 (обновлено: 12:04 24.12.2019)
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© AP Photo / DPA/Sebastian KahnertПолицейские у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
© AP Photo / DPA/Sebastian Kahnert
Полицейские у дворца "Зеленый свод" в Дрездене. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Похитители бесценных сокровищ в Дрездене не оставили их себе, а передали заказчику преступления, при этом сами они получили за "работу" не более 40 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости немецкий детектив Йозеф Реш, который расследует это дело от имени пытающегося вернуть драгоценности анонимного мецената.
Специальная комиссия расследует "кражу века" в немецком Дрездене - неизвестные грабители ворвались 25 ноября похитили часть бесценных, имеющих историческое значение драгоценностей из бриллиантовых гарнитуров саксонских монархов. Полиция объявила награду в 500 тысяч евро за помощь в раскрытии преступления, затем анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 миллиона евро за возвращение всех украденных драгоценностей в неповрежденном виде.
"Я догадываюсь и предполагаю, что грабители не получили много денег за грабеж. Это 20-30-40 тысяч евро. Они не получили миллион евро. Они передали добычу", - сказал детектив.
Он добавил, что предложенные его клиентом 1,3 миллиона евро - это "предложение этим людям, чтобы они сказали: подождите минуту, если я сейчас скажу, где находится украшение или у кого оно – возможно, это стоит того".
Читайте полный текст интервью >>
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Йозеф Реш (детектив)ГерманияДрезденПроисшествияВ мире
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