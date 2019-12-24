Ozon рассказал, что стали покупать москвичи и петербуржцы из-за дождей

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жители Жители Москвы Санкт-Петербурга за последнюю неделю купили в 2,5 раза больше дождевиков и зонтов, чем за аналогичный период в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина Ozon

Эксперты онлайн-площадки связывают эту тенденцию с дождливым и аномально теплым декабрем.

"С 16 по 23 декабря москвичи и петербуржцы купили в 2,5 раза больше дождевиков и зонтов, чем в декабре 2018 года. Аномальные погодные условия сильно влияют на автомобилистов: продажи защитных спреев для автомобильных стекол и зеркал за несколько дней декабря в 3 раза выше, чем в те же дни декабря прошлого года", - рассказали в Ozon.

Неожиданные погодные условия заставили горожан задуматься о дождевиках для обуви. Продажи этой категории выросли в 1,5 раза по отношению к прошлому году. Детские резиновые сапоги тоже пользовались популярностью - рост этой категории составил 70%. При этом, как отметили в Ozon, в декабре чаще всего покупают красные сапожки. "Видимо, в стремлении соблюсти новогоднюю тематику", - говорят в компании.

Самым популярным товаром для животных в этом году стали "лапомойки" - компактные приспособления для мытья лап собакам после прогулки, продолжили в пресс-службе. В декабре этого года их продажи выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом.