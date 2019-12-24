Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-24T03:55+0300
https://ria.ru/20191224/1562751317.html
Ozon рассказал, что стали покупать москвичи и петербуржцы из-за дождей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/32/1562723287_0:339:3039:2048_1036x0_80_0_0_a00573f648f60cb50ff58dcdf74c77d1.jpg
РИА Новости

Ozon рассказал, что стали покупать москвичи и петербуржцы из-за дождей

03:55 24.12.2019
433
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом по улице Москвы
Девушка идет под зонтом по улице Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка идет под зонтом по улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жители Москвы и Санкт-Петербурга за последнюю неделю купили в 2,5 раза больше дождевиков и зонтов, чем за аналогичный период в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина Ozon.
Эксперты онлайн-площадки связывают эту тенденцию с дождливым и аномально теплым декабрем.
"С 16 по 23 декабря москвичи и петербуржцы купили в 2,5 раза больше дождевиков и зонтов, чем в декабре 2018 года. Аномальные погодные условия сильно влияют на автомобилистов: продажи защитных спреев для автомобильных стекол и зеркал за несколько дней декабря в 3 раза выше, чем в те же дни декабря прошлого года", - рассказали в Ozon.
Неожиданные погодные условия заставили горожан задуматься о дождевиках для обуви. Продажи этой категории выросли в 1,5 раза по отношению к прошлому году. Детские резиновые сапоги тоже пользовались популярностью - рост этой категории составил 70%. При этом, как отметили в Ozon, в декабре чаще всего покупают красные сапожки. "Видимо, в стремлении соблюсти новогоднюю тематику", - говорят в компании.
Продажа смартфонов
15 декабря, 03:45
Ретейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне
Самым популярным товаром для животных в этом году стали "лапомойки" - компактные приспособления для мытья лап собакам после прогулки, продолжили в пресс-службе. В декабре этого года их продажи выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом.
По данным Ozon, праздничное настроение в отсутствии снега горожанам заменяют новогодние украшения. "В первые две недели декабря продажи новогодних украшений выросли в 5 раз относительно последних дней ноября; игрушек - в 4 раза, ювелирной продукции, косметики и парфюмерии в 2,5 раза", - добавили в пресс-службе.
Покупательница в супермаркете Перекресток
Вчера, 07:08
Названы продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году
301002
Обсудить 0
OzonМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Пляж в городе Сиде, Турция
Выяснилось, сколько стоили самые дешевые туры в Турцию и Сочи
Ребенок со смартфоном
Психологи объяснили, почему не стоит дарить детям гаджеты
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Празднование Нового года
Названа новогодняя традиция, против которой бессильны врачи
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
Девушка в аэропорту
Туристы рассказали о самом трудном этапе планирования путешествия
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
В Магадан вернулся едва не замерзший на трассе испанский велосипедист
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Город Ракка, Сирия
Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку
В питомнике ездовых собак в Карелии
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Столица Южной Осетии город Цхинвал
В Цхинвале назвали истерией реакцию Грузии и Запада на приговор врачу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:42Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
19:39Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику
19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года
19:30"Газпром" и "Роснефть" не вошли в план приватизации на 2020-2022 годы
19:29Специалисты выяснили причину гибели лебедей в Калининграде
19:24Глава Дербентского района Магомед Джелилов предстанет перед судом
19:23Госдума продолжит поднимать тему сохранения исторической памяти
19:21Эксперт назвал варианты достройки "Северного потока – 2"
19:19Британцу удалили девятикилограммовую почку
19:18Путин поручил решить проблемы наиболее закредитованных регионов
19:15Регионы обеспокоены темпами модернизации экономики, заявила Матвиенко
19:08Экс-глава Серпуховского района Шестун отложил голодовку до января
19:08Главком Сухопутных войск рассказал о разработке двух боевых роботов
19:02В ЛНР на новогодние праздники отменят комендантский час
18:53Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
18:49В Госдуме призвали хранить память о борцах с фашизмом
18:45Суд в Греции рассмотрит дело россиянина Винника десятого января
18:40Путин заявил о недопустимости многолетней подготовки подзаконных актов
18:36Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
18:35В ЛНР считают, что действия Киева могут сорвать обмен пленными
Лента новостейМолния