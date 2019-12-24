Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста историку Соколову

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит во вторник ходатайство следствия о продлении до середины апреля ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского университета Анастасии Ещенко.
"Рассмотрение ходатайства назначено на 24 декабря в 10.00. Следствие просит продлить Олегу Соколову меру пресечения до 9 апреля", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Сейчас Соколов находится в Москве в центре психиатрии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Дело историка передали в центральный аппарат СК, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московский СИЗО "Бутырка".
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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