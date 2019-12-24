Глава "Нафтогаза" допустил невыполнение Россией обещаний по транзиту

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Исполнительный директор " Исполнительный директор " Нафтогаза " Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".

По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет "очень большим риском".

"Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", — сказал он в интервью Hromadske

Витренко добавил, что на данный момент Киев разрабатывает "систему договоров, которые минимизируют или полностью ликвидируют этот риск".

Газовый вопрос

Контракт на газовый транзит через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления сроков действия документа, в частности, в двухстороннем и трехстороннем форматах. Российская сторона не раз предлагала пакетное решение транзитной проблемы — вместе с судебными спорами и газовыми поставками на Украину.

На прошлой неделе два государства подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого " Газпром " и "Нафтогаз" заключили соглашение о продолжении транзита и урегулировании взаимных претензий.

Согласно новым договоренностям, ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Также планируется, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт.

Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев , размер тарифа на транзит газа через Украину оказался "очень гуманным". По словам председателя правительства, попытки Киева взвинтить стоимость прокачки не увенчались успехом, однако сторонам удалось достигнуть компромисса. Медведев подчеркнул, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не получилось.