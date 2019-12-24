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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
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РИА Новости

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

02:49 24.12.2019 (обновлено: 13:56 24.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Она обратилась к журналистам с просьбой не распространять "ложные данные" о расстреле группы СБУ в Закарпатье.

"Это полный бред", заявила Гитлянская.

Ранее появилась информация, что три офицера киевского главка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления находились на задании по документации трафика контрабанды через так называемый частный участок границы Украины с Венгрией и Румынией.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
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Как сообщалось, злоумышленники выкупили и построили на этом участке границы множество частных домов, через которые и проводились контрабандистские схемы. Предположительно, силовики попытались разобраться в происходящем, однако "их ожидала ловушка".
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Ситуация на УкраинеЕлена ГитлянскаяСлужба безопасности УкраиныРумынияВенгрияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ска, "частный участок границы" )))))) о каком "государстве" можно говорить ?
24 декабря, 04:17
Георгий Петров
153170003
На сало пустили
24 декабря, 02:55
Илья Золотов
413512521
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