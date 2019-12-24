СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Она обратилась к журналистам с просьбой не распространять "ложные данные" о расстреле группы СБУ в Закарпатье.
"Это полный бред", заявила Гитлянская.
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Как сообщалось, злоумышленники выкупили и построили на этом участке границы множество частных домов, через которые и проводились контрабандистские схемы. Предположительно, силовики попытались разобраться в происходящем, однако "их ожидала ловушка".