СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Она обратилась к журналистам с просьбой не распространять "ложные данные" о расстреле группы СБУ в Закарпатье.

Как сообщалось, злоумышленники выкупили и построили на этом участке границы множество частных домов, через которые и проводились контрабандистские схемы. Предположительно, силовики попытались разобраться в происходящем, однако "их ожидала ловушка".