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2019-12-24T02:35+0300
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У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений
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РИА Новости

У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений

02:35 24.12.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗакат на побережье Охотского моря
Закат на побережье Охотского моря
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Закат на побережье Охотского моря. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 дек – РИА Новости. Целый "рой землетрясений" зафиксировали сейсмологи за несколько часов у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмические события фиксируются в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки. Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4", - сказал представитель службы.
По его словам, первое землетрясение было зафиксировано во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился в 66 километрах от посёлка Усть-Камчатск на глубине 52 километров. Магнитуда этого сейсмического события составила 5,4. Остальные землетрясения произошли в том же районе в течение следующих нескольких часов.
По данным краевого главка МЧС, все эти землетрясения на территории Камчатского края не ощущались. Жертв и разрушений нет.
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Российская академия наукКамчатский крайПроисшествия
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