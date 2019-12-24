У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений

"Сейсмические события фиксируются в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки. Это целый рой землетрясений, из которого можно выделить шесть наиболее сильных сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 5,4", - сказал представитель службы.

По его словам, первое землетрясение было зафиксировано во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился в 66 километрах от посёлка Усть-Камчатск на глубине 52 километров. Магнитуда этого сейсмического события составила 5,4. Остальные землетрясения произошли в том же районе в течение следующих нескольких часов.