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Биржи США закрылись на рекордно высоком уровне
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РИА Новости

Биржи США закрылись на рекордно высоком уровне

02:16 24.12.2019
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии оставались у максимальных исторических уровней из-за оптимизма по торговле после заявлений президента страны Дональда Трампа о сделке с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.20 по Нью-Йорку (0.20 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,34%, до 28551,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,23 %, до 8945,648 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 3224,00 пункта. Индексы NASDAQ и S&P 500 в понедельник обновили исторические рекорды.
Ожидания по мировой торговле продолжают поддерживать мировые фондовые рынки. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время. Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил в понедельник, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Вчера, 07:19
Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
763019
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Dow JonesNasdaqS&P 500Дональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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