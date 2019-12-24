Моралес заявил, что не планирует выдвигаться в вице-президенты Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что не после запрета баллотироваться в президенты планирует претендовать на пост вице-президента Боливии на весенних выборах.
Новый избирательный закон запрещает баллотироваться в президенты тем, кто ранее занимал этот пост два срока подряд. Моралес был президентом три срока. В декабре Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией своего Движения к социализму (MAS) на выборах 2020 года. Кандидат от MAS будет определён 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.
"Я никогда не думал о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента, это не в наших планах", - сказал Моралес.
В Боливии в ходе избирательной кампании кандидат в президенты идет в паре с претендентом на пост вице-президента.
Ранее прокуратура Боливии выпустила ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что данный ордер является незаконным и неконституционным.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.