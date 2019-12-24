Моралес заявил, что не планирует выдвигаться в вице-президенты Боливии

Новый избирательный закон запрещает баллотироваться в президенты тем, кто ранее занимал этот пост два срока подряд. Моралес был президентом три срока. В декабре Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией своего Движения к социализму (MAS) на выборах 2020 года. Кандидат от MAS будет определён 29 декабря на съезде членов движения, который пройдёт в Аргентине на границе с Боливией.