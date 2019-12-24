Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости. Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили в посольстве России в Лондоне.
Так в дипмиссии отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над прибалтийской страной.
Дипломаты подчеркнули, что подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии под предлогом мнимой российской угрозы.
На самом деле, уточнили в ведомстве, самолеты "осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил в этом регионе России, о чем хорошо известно командованию НАТО".
"Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную, недобросовестную манипуляцию", — считают в посольстве.
Там напомнили, что в декабре 2017 года вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
15:41Операция прикрытия
В частности, согласован внетрассовый (проходящий вне международных трасс гражданской авиации) маршрут для российских государственных (военных) самолетов, следующих из Петербурга в Калининград и обратно.
Российские ВВС добровольно взяли на себя обязательство осуществлять перелеты по указанному маршруту с включенными транспондерами в режиме радиоконтакта с гражданскими диспетчерами, согласно заблаговременно предоставляемым планам.
8 декабря, 10:00АкцентыЭстония: на смену русской угрозе пришел английский "дэнжер"В парламенте Эстонии бьют тревогу: английский вытесняет местный из вузов и вообще, слишком хорошо для иностранца чувствует себя в республике для своих. Также растет количество жалоб в языковую инспекцию: и что странно – тоже не на русских.
Таким образом, все полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются, отметили российские дипломаты.
"С момента утверждения указанные рекомендации Россией неукоснительно соблюдаются. Мы также неоднократно предлагали затвердить их на уровне Совета Россия — НАТО, но согласия так и не получили", — сказано в заявлении.
Дипломаты заключили, что в этих условиях говорить о каких-либо перехватах бессмысленно.