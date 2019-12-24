Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе НАТО в городе Тапа в Эстонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе НАТО в городе Тапа в Эстонии

ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости. Российские посольстве России в Лондоне. Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили вв Лондоне.

Бориса Джонсона о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над прибалтийской страной. Так в дипмиссии отреагировали на слова премьер-министра Великобританиио перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над прибалтийской страной.

Дипломаты подчеркнули, что подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии под предлогом мнимой российской угрозы.

На самом деле, уточнили в ведомстве, самолеты "осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил в этом регионе России, о чем хорошо известно командованию НАТО".

"Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную, недобросовестную манипуляцию", — считают в посольстве.

Там напомнили, что в декабре 2017 года вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

В частности, согласован внетрассовый (проходящий вне международных трасс гражданской авиации) маршрут для российских государственных (военных) самолетов, следующих из Петербурга в Калининград и обратно.

Российские ВВС добровольно взяли на себя обязательство осуществлять перелеты по указанному маршруту с включенными транспондерами в режиме радиоконтакта с гражданскими диспетчерами, согласно заблаговременно предоставляемым планам.

Таким образом, все полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются, отметили российские дипломаты.

"С момента утверждения указанные рекомендации Россией неукоснительно соблюдаются. Мы также неоднократно предлагали затвердить их на уровне Совета Россия — НАТО, но согласия так и не получили", — сказано в заявлении.