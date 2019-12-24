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2019-12-24T15:42+0300
https://ria.ru/20191224/1562750670.html
Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах
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РИА Новости

Посольство России ответило на слова Джонсона о военных самолетах

02:02 24.12.2019 (обновлено: 15:42 24.12.2019)
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© REUTERS / Stefan Rousseau/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе НАТО в городе Тапа в Эстонии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе НАТО в городе Тапа в Эстонии
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе НАТО в городе Тапа в Эстонии
ЛОНДОН, 24 дек — РИА Новости. Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Эстонии, заявили в посольстве России в Лондоне.
Так в дипмиссии отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о перехвате английскими ВВС 56 российских машин в небе над прибалтийской страной.
Дипломаты подчеркнули, что подобные высказывания направлены на оправдание пребывания войск НАТО в государствах Балтии под предлогом мнимой российской угрозы.
На самом деле, уточнили в ведомстве, самолеты "осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил в этом регионе России, о чем хорошо известно командованию НАТО".
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"Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную, недобросовестную манипуляцию", — считают в посольстве.
Там напомнили, что в декабре 2017 года вступили в силу рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
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В частности, согласован внетрассовый (проходящий вне международных трасс гражданской авиации) маршрут для российских государственных (военных) самолетов, следующих из Петербурга в Калининград и обратно.
Российские ВВС добровольно взяли на себя обязательство осуществлять перелеты по указанному маршруту с включенными транспондерами в режиме радиоконтакта с гражданскими диспетчерами, согласно заблаговременно предоставляемым планам.
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Таким образом, все полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются, отметили российские дипломаты.
"С момента утверждения указанные рекомендации Россией неукоснительно соблюдаются. Мы также неоднократно предлагали затвердить их на уровне Совета Россия — НАТО, но согласия так и не получили", — сказано в заявлении.
Дипломаты заключили, что в этих условиях говорить о каких-либо перехватах бессмысленно.
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Популярные комментарии
Бориска не своим делом занимается. Премьеру всея Британии надобно думать как Шотландию и Северную Ирландию не профукать.
24 декабря, 07:32
Иван Дуллин
5120000
Как эта "мышиная возня" всем надоела.
24 декабря, 06:06
VTVass1ly Terkin
3000000
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