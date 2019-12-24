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Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами
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РИА Новости

Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами

00:55 24.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник традиционную встречу с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, в ходе которой будут определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год.
Встреча пройдет в Кремле.
"Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как отмечал ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, "обычно это краткий отчет председателей палат, руководителей профильных комитетов".
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов говорил, что на встрече с главой государства планируется обсудить актуальные вопросы осенней сессии и предстоящей весенней сессии Госдумы.
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Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказывал мнение, что на встрече может обсуждаться социальная тематика, в том числе вопросы демографии и санаторно-курортное лечение граждан. Он полагает необходимым "доработать отношения государства и ветеранов труда, отработавших более 30 лет на селе, в части тех категорий, которые сегодня по объективным причинам переехали к своим детям в город".
Рязанский также считает, что было бы правильно рассмотреть вопрос об усилении помощи государства в организации санаторно-курортного и реабилитационного восстановления наших граждан. По его мнению, может быть затронут и вопрос о реализации нацпроекта "Демография". Рязанский полагает, что просто материальной поддержки в данном вопросе недостаточно, "должна быть целая цепочка правильных действий", в контакте с гражданами.
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