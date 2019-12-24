Путин пообщается в Кремле с сенаторами и депутатами

"Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказывал мнение, что на встрече может обсуждаться социальная тематика, в том числе вопросы демографии и санаторно-курортное лечение граждан. Он полагает необходимым "доработать отношения государства и ветеранов труда, отработавших более 30 лет на селе, в части тех категорий, которые сегодня по объективным причинам переехали к своим детям в город".

Рязанский также считает, что было бы правильно рассмотреть вопрос об усилении помощи государства в организации санаторно-курортного и реабилитационного восстановления наших граждан. По его мнению, может быть затронут и вопрос о реализации нацпроекта "Демография". Рязанский полагает, что просто материальной поддержки в данном вопросе недостаточно, "должна быть целая цепочка правильных действий", в контакте с гражданами.