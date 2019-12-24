СМИ: четырех оперативников СБУ нашли мертвыми на границе с Венгрией

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Закарпатье рядом с границей с Венгрией группу оперативников Службы безопасности Украины , в которую входили четыре офицера, обнаружили убитыми от огнестрельных ранений, на телах погибших также нашли следы пыток, сообщает вечером в понедельник издание Страна.ua со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

"По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что опергруппа СБУ из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления находилась на задании по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией.

По информации портала, непосредственно вдоль этой границы злоумышленники выкупили и построили множество частных домов, через которые и проводились контрабандистские схемы. Предположительно, силовики вновь попытались узнать, что происходит на этом участке границы, однако "их ожидала ловушка", в результате чего сотрудники СБУ погибли.

Источники издания в службе безопасности добавили, "спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников". Сотрудников СБУ принялись искать, после того как с ними оборвалась связь. Тела обнаружили две недели назад, на них были следы пыток, заключают журналисты.