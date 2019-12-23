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Республика Дагестан
2019-12-23T23:44+0300
https://ria.ru/20191223/1562749647.html
Глава Дагестана вручил сертификаты победителям грантового конкурса
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РИА Новости

Глава Дагестана вручил сертификаты победителям грантового конкурса

23:44 23.12.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Махачкала. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Владимир Васильев в понедельник вручил сертификаты на гранты главы Дагестана 34 жителям республики, а также ряду организаций, чьи проекты были в уходящем году признаны по итогам конкурса лучшими с точки зрения развития республики.
"Современная грантовая система основана на подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. Сегодня здесь собрались люди, у которых это получается хорошо, есть чему поучиться", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.
В 2019 году на конкурс было представлено 325 проектов, таким образом, на получение одного гранта претендовало более 6 проектов. Советом по грантам главы Дагестана был отобран 51 проект, их авторы получат поддержку на общую сумму 13650 тысяч рублей.
Победители конкурса представляют такие сферы как образование, наука, техника и инновации, экономика и управление, культура и искусство, молодежная политика, физическая культура и спорт, общественная деятельность, СМИ, малое предпринимательство.
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Васильев, в частности, выделил номинацию, посвященную бережливому управлению, в которой победили сразу несколько проектов. Он отметил, что, по мнению экспертов, Дагестан является одним из лидеров по внедрению новых инструментов управления в рамках проекта "Бережливое правительство", реализуемого в 20 регионах России при методической поддержке госкорпорации "Росатом". Среди пилотных площадок этого проекта в Дагестане - учреждения здравоохранения, образования, Пенсионный фонд, администрация Махачкалы, Минтруд и МФЦ республики.
"Гранты дают возможность реализации актуальных идей и проектов, являются стимулом для дальнейшего профессионального роста. Все победители должны провести в срок запланированную работу на должном уровне. Мы ждем от каждого конкретного результата", - подчеркнул Васильев.
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Республика ДагестанВладимир ВасилевДагестан
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