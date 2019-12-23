Дагестан готов сотрудничать с Италией в области сельского хозяйства

"Основная наша цель –показать Дагестан с той достойной стороны, которая позволит нам привлекать инвестиции, работать с Италией, наращивая экспорт. Мы бы хотели развивать у себя питомниководство садовых культур – сегодня производство качественных саженцев очень важно для региона. Кроме того, у нас активно развивается обувная промышленность, как нигде в России. Опыт Италии в этом плане также привлекателен", - привели в пресс-службе слова премьер-министра Дагестана Артема Здунова на встрече с генконсулом.