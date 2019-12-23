Дагестан готов сотрудничать с Италией в области сельского хозяйства

МАХАЧКАЛА, 23 дек – РИА Новости. Дагестан готов сотрудничать с предпринимателями Италии в таких областях как питомниководство садовых культур, мясопереработка и других, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам визита в Махачкалу генконсула Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.
Ранее глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с руководством Минсельхозпрода предложил проработать вопрос экспорта продукции, в том числе, с большей долей переработки, которую республика может реализовывать за рубежом без ущерба для внутреннего рынка. В минувшем году доля продукции сельского хозяйства в общем экспорте Дагестана выросла вдвое и составляет около 40% от его объема.
"Основная наша цель –показать Дагестан с той достойной стороны, которая позволит нам привлекать инвестиции, работать с Италией, наращивая экспорт. Мы бы хотели развивать у себя питомниководство садовых культур – сегодня производство качественных саженцев очень важно для региона. Кроме того, у нас активно развивается обувная промышленность, как нигде в России. Опыт Италии в этом плане также привлекателен", - привели в пресс-службе слова премьер-министра Дагестана Артема Здунова на встрече с генконсулом.
В свою очередь, Лодиджиани выразил готовность по итогам визита проработать "дорожную карту" по дальнейшему взаимодействию с Дагестаном. "У Дагестана есть огромное преимущество – климат и земля располагают к созданию питомниководства, более того, в республике идеальные земли для выращивания моркови и салатов. Очень большой рынок сбыта сейчас для такого фрукта, как груши, а производителей их мало", - отметил представитель Италии.