Владимир Васильев вручил госнаграды выдающимся деятелям Дагестана

"Для меня высокая честь вручить государственные награды тем, кто своей работой внёс наиболее существенный вклад в развитие нашей республики. Основой всего этого является единство, безопасность, благополучие, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, благоприятные условия для бизнеса и развития личности, воспитания детей", - привели в пресс-службе главы и правительства республики слова Васильева на церемонии.