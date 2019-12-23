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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-23T23:40+0300
https://ria.ru/20191223/1562749535.html
Владимир Васильев вручил госнаграды выдающимся деятелям Дагестана
https://cdn22.img.ria.ru/images/152430/27/1524302759_0:204:2918:1845_1036x0_80_0_0_25df61be083ffeb537b24096a937a426.jpg
РИА Новости

Владимир Васильев вручил госнаграды выдающимся деятелям Дагестана

23:38 23.12.2019 (обновлено: 23:40 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев в понедельник вручил государственные награды РФ и Дагестана деятелям образования, культуры и науки, экономики,спорта республики, а также за заслуги в патриотическом воспитании, государственном строительстве, охране здоровья граждан, укреплении мира и добрососедства, благотворительности.
"Для меня высокая честь вручить государственные награды тем, кто своей работой внёс наиболее существенный вклад в развитие нашей республики. Основой всего этого является единство, безопасность, благополучие, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, благоприятные условия для бизнеса и развития личности, воспитания детей", - привели в пресс-службе главы и правительства республики слова Васильева на церемонии.
За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами Ордена Дружбы были вручены муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву и председателю Совета иудейских общин РД Валерию Дебияеву. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждён командир дагестанского филиала ФГАУ "Аварийно-спасательное формирование "Южно-Российская противофонтанная военизированная часть" Мирзе Гасанову.
Республиканских наград удостоены художник-скульптор Магомед-Али Алиев, профессор Дагестанского государственного педагогического университета Магомед Гасанов, воспитавшая 12 детей Аминат Эльмирзаева, а также заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Магомед-Гасан Абушев и чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева.
Ветроустановка
Вчера, 19:55Республика Дагестан
ФРП Дагестана поддержал проект производства ветроэнергоустановок
Благодарности главы Дагестана получили общественный координатор проекта "Мой Дагестан – комфортная городская среда" Рукият Ахмедова, общественный координатор проекта "Мой Дагестан – моя вода" Анна Безрукова и общественный координатор проекта "Мой Дагестан – мои дороги" Мухамед Рашидов.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевРоссияДагестанОбщество
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