Владимир Васильев вручил госнаграды выдающимся деятелям Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев в понедельник вручил государственные награды РФ и Дагестана деятелям образования, культуры и науки, экономики,спорта республики, а также за заслуги в патриотическом воспитании, государственном строительстве, охране здоровья граждан, укреплении мира и добрососедства, благотворительности.
"Для меня высокая честь вручить государственные награды тем, кто своей работой внёс наиболее существенный вклад в развитие нашей республики. Основой всего этого является единство, безопасность, благополучие, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, благоприятные условия для бизнеса и развития личности, воспитания детей", - привели в пресс-службе главы и правительства республики слова Васильева на церемонии.
За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами Ордена Дружбы были вручены муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву и председателю Совета иудейских общин РД Валерию Дебияеву. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждён командир дагестанского филиала ФГАУ "Аварийно-спасательное формирование "Южно-Российская противофонтанная военизированная часть" Мирзе Гасанову.
Республиканских наград удостоены художник-скульптор Магомед-Али Алиев, профессор Дагестанского государственного педагогического университета Магомед Гасанов, воспитавшая 12 детей Аминат Эльмирзаева, а также заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Магомед-Гасан Абушев и чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева.
Благодарности главы Дагестана получили общественный координатор проекта "Мой Дагестан – комфортная городская среда" Рукият Ахмедова, общественный координатор проекта "Мой Дагестан – моя вода" Анна Безрукова и общественный координатор проекта "Мой Дагестан – мои дороги" Мухамед Рашидов.