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Республика Дагестан
2019-12-23T23:36+0300
https://ria.ru/20191223/1562749508.html
Васильев: бюджет Дагестана на 2020 год имеет социальную направленность
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РИА Новости

Васильев: бюджет Дагестана на 2020 год имеет социальную направленность

23:36 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Бюджет Дагестана, как и бюджеты всех регионов России, имеет социальную направленность, заявил глава республики Владимир Васильев на заключительной, декабрьской сессии Народного Собрания, прошедшей в Махачкале.
Депутаты республиканского парламента обсудили и единогласно приняли на ней во втором чтении проект бюджета на 2020 год Дагестана, а также в двух чтениях одобрили проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в связи с допоступлением в бюджет налогов и сборов, а также дотаций из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, в бюджете на 2020 год предусмотрено увеличение дотаций по зарплате, поддержке детей-сирот и лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. На оснащение медучреждений региона современным оборудованием выделяется 1,5 миллиарда рублей. В следующем году планируется построить 25 школ и 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей, очистных сооружений. Кроме того, 4 миллиарда рублей заложено на улучшение водоснабжения.
"Республика, как и Россия в целом, - прежде всего, социальное государство. Мы большие деньги вложили в такие проекты, как вода, комфортные территории, дороги, школы . В этом году 50 учителей уже отправились в сельские школы. В следующем году мы сможем поддержать еще 180 педагогов, которые направятся работать в сельскую местность, где не хватает учителей", - сказал Васильев.
Он указал, что ускоренное развитие социальной сферы стало возможным, в том числе, благодаря повышению прозрачности работы ветвей власти и собираемости налогов. "Допустим, транспортный налог, который собирался только на 24 %, сегодня вырос до 60%", - пояснил он.
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"Мне кажется, что мы сейчас вместе работаем прозрачно и понятно для людей. Уже в первом полугодии 2020 года мы сможем внести коррективы в бюджет и определиться с действиями. Все это будет происходить под вашим контролем. Это тренд, который сегодня характеризует нашу работу с нашими избирателями практически по всем направлениям, и он обязательно будет продвигать нас ... в плане решения проблем Дагестана", - отметил Васильев в выступлении перед депутатами.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевДагестанОбщество
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