Саудовские правозащитники назвали расследование по Хашукджи прозрачным

Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи. Архивное фото

Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи

ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Глава организации по правам человека Глава организации по правам человека Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад назвал приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи "свидетельством независимости, прозрачности и эффективности системы правосудия" и заявил, что разбирательство "отвечает международным стандартам справедливого правосудия".

Ранее международные правозащитные организации заявили о недовольстве расследованием, посчитав его недостаточным.

"Несмотря на попытки отдельных сторон вмешаться в ход правосудия - они стремились использовать дело через СМИ для целей, далеких от защиты прав человека - приговор обвиняемым в убийстве Джамаля Хашукджи представляет собой свидетельство независимости, прозрачности и эффективности системы правосудия в королевстве", - сказал аль-Аввад телеканалу "Аль-Арабия"

"Приговор был вынесен после заседаний, на которых соблюдались принципы справедливого суда с соблюдением всех прав, которые гарантирует судебная система королевства в соответствии с международными стандартами справедливого правосудия", - заверил он.

Саудовский правозащитник отметил, что представители его организации присутствовали на всех заседаниях по этому делу.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.

Подозреваемые в планировании и организации этого преступления советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири наказания избежали за отсутствием доказательств их причастности к убийству.

Прокуратура установила, что преступление было непреднамеренным. В рамках расследования прошли десять заседаний. При этом, как отметили в прокуратуре, на них присутствовали представители турецкого посольства и семьи Хашукджи.