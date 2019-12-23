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Саудовские правозащитники назвали расследование по Хашукджи прозрачным
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РИА Новости

Саудовские правозащитники назвали расследование по Хашукджи прозрачным

23:30 23.12.2019 (обновлено: 23:32 23.12.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТерритория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи
Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи. Архивное фото
ДОХА, 23 дек - РИА Новости. Глава организации по правам человека Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад назвал приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи "свидетельством независимости, прозрачности и эффективности системы правосудия" и заявил, что разбирательство "отвечает международным стандартам справедливого правосудия".
Ранее международные правозащитные организации заявили о недовольстве расследованием, посчитав его недостаточным.
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"Несмотря на попытки отдельных сторон вмешаться в ход правосудия - они стремились использовать дело через СМИ для целей, далеких от защиты прав человека - приговор обвиняемым в убийстве Джамаля Хашукджи представляет собой свидетельство независимости, прозрачности и эффективности системы правосудия в королевстве", - сказал аль-Аввад телеканалу "Аль-Арабия".
"Приговор был вынесен после заседаний, на которых соблюдались принципы справедливого суда с соблюдением всех прав, которые гарантирует судебная система королевства в соответствии с международными стандартами справедливого правосудия", - заверил он.
Саудовский правозащитник отметил, что представители его организации присутствовали на всех заседаниях по этому делу.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.
Подозреваемые в планировании и организации этого преступления советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири наказания избежали за отсутствием доказательств их причастности к убийству.
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Прокуратура установила, что преступление было непреднамеренным. В рамках расследования прошли десять заседаний. При этом, как отметили в прокуратуре, на них присутствовали представители турецкого посольства и семьи Хашукджи.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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Убитый журналист Хашукджи: критик власти и друг бен Ладена
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияСтамбулВ мире
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