Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

"Расследование убийства подданного Джамаля Хашукджи завершено, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, еще трое — к 24 годам тюремного заключения, следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений", — отметила генпрокуратура.

При этом консул генконсульства королевства в Стамбуле был признан невиновным, предоставив доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.