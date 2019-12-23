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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
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РИА Новости

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

12:56 23.12.2019 (обновлено: 15:34 23.12.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ДОХА, 23 дек — РИА Новости. Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".

"Расследование убийства подданного Джамаля Хашукджи завершено, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, еще трое — к 24 годам тюремного заключения, следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений", — отметила генпрокуратура.

При этом консул генконсульства королевства в Стамбуле был признан невиновным, предоставив доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.
Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция
2 октября, 03:28
Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияВ мире
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