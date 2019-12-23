Сенатор назвала позицию Евросоюза по Крымскому мосту циничной

"…У нас была транспортная блокада, когда через территорию Украины невозможно было осуществлять необходимое снабжение. Затем энергетическая, когда не было света. До этого водная блокада… И никем это в Европе не замечалось. Это цинично, даже не политика двойных стандартов. Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором", - сказала Алтабаева.