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Сенатор назвала позицию Евросоюза по Крымскому мосту циничной
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РИА Новости

Сенатор назвала позицию Евросоюза по Крымскому мосту циничной

22:58 23.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост со стороны Керчи
Вид на Крымский мост со стороны Керчи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Заявление структур ЕС о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с открытием железнодорожного движения в Крым выглядит цинично, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
После этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения "является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".
"…У нас была транспортная блокада, когда через территорию Украины невозможно было осуществлять необходимое снабжение. Затем энергетическая, когда не было света. До этого водная блокада… И никем это в Европе не замечалось. Это цинично, даже не политика двойных стандартов. Самое циничное отношение к людям, которые проживают на этой территории. И никто не посчитался с нашим выбором", - сказала Алтабаева.
Он добавила, что все в западных странах уже понимают, что Крым вернулся в состав России справедливо и законно. Последние заявления со стороны структур ЕС выглядят надуманно, потому что не учитывают реалии и права людей на территории полуострова, считает сенатор.
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
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В Крыму назвали позицию ЕС по мосту через Керченский пролив абсурдом
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Крымский мостЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФЕвросоюзВладимир ПутинКрымУкраинаВ мире
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