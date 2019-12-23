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Союзное государство
2019-12-23T21:49+0300
https://ria.ru/20191223/1562748194.html
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
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РИА Новости

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

21:49 23.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Все формы поддержки, дополнительной, помимо того, что у нас и так с ними продвинутые отношения: там 8 миллиардов практически кредитов Белоруссия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы. Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", - сказал Медведев.
Он также уточнил, что если есть "желание проинтегрироваться", то сейчас для этого есть хороший план.
Тем не менее глава кабмина отметил, что до конца года визитов в Минск не запланировано.
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах.
Как заявил в пятницу по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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Союзное государствоДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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