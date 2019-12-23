Поклонская назвала протест Украины из-за поездки Путина в Крым фикцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала МИД Украины перестать комментировать поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, а переданную ноту протеста назвала фиктивным документом.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.
Вчера, 18:40По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
"Киевским властям не стоит комментировать визиты нашего президента Путина в Крым. Потому что для крымчан существует только один президент - Путин, а все остальные оценки на этот счет фиктивны и не имеют никакого значения", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Крымский мост строился в российских территориальных водах, поэтому России не нужно было ничье согласование для реализации столь грандиозного и имеющего колоссальное значение для Крыма проекта.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.