Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T23:00+0300
https://ria.ru/20191223/1562747568.html
Поклонская назвала протест Украины из-за поездки Путина в Крым фикцией
https://cdn21.img.ria.ru/images/153262/63/1532626358_0:219:2914:1858_1036x0_80_0_0_2f72f5e338a842025d2888b5e20be96d.jpg
РИА Новости

Поклонская назвала протест Украины из-за поездки Путина в Крым фикцией

21:21 23.12.2019 (обновлено: 23:00 23.12.2019)
1221
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала МИД Украины перестать комментировать поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, а переданную ноту протеста назвала фиктивным документом.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым, в рамках которой состоялось открытие движения по железнодорожной части Крымского моста. В МИД заявили, российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Российской стороне была передана соответствующая нота протеста.
Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
Вчера, 18:40
По Крымскому мосту пошли "невозможные" поезда
"Киевским властям не стоит комментировать визиты нашего президента Путина в Крым. Потому что для крымчан существует только один президент - Путин, а все остальные оценки на этот счет фиктивны и не имеют никакого значения", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Крымский мост строился в российских территориальных водах, поэтому России не нужно было ничье согласование для реализации столь грандиозного и имеющего колоссальное значение для Крыма проекта.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вчера, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
6620010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеКрымский мостНаталья ПоклонскаяМИД УкраиныГосдума РФВладимир ПутинКрымКраснодарский крайУкраинаВ мире
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
В Госдуме ответили на заявление ЕС по Крымскому мосту
Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
Евросоюз прокомментировал запуск движения поездов по Крымскому мосту
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44ЛНР за сутки не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ
08:43Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
Лента новостейМолния