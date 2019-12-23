Открытое горение на АЗС в Чечне ликвидировали

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытое горение на автозаправочной станции в чеченской станице Червленая удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре цистерны с бензином загорелись на площади 500 квадратных метров на АЗС в станице Червленая в Чечне, отмечалась угроза распространения огня еще на две цистерны с бензином и газом.
"В 20.25 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 20.20 была проведена пенная атака, благодаря которой удалось сбить пламя. К ликвидации последствий пожара привлечены 45 человек и 11 единиц техники.
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