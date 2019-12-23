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В Чечне загорелись цистерны с бензином на АЗС
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РИА Новости

В Чечне загорелись цистерны с бензином на АЗС

20:29 23.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Четыре цистерны с бензином загорелись на площади 500 квадратных метров на АЗС в станице Червленая в Чечне, есть угроза распространения огня еще на две цистерны с бензином и газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В станице Червленая на АЗС горят четыре цистерны с бензином, существует угроза перехода огня еще на две цистерны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлечены 30 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
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Чеченская республикаМЧС РФРоссияПроисшествия
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