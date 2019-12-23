Пушков ответил на слова Джонсона об "ошибочном" отношении к России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о перемене взглядов на диалог с Россией.
Ранее британский политик заявил, что изначально допускал возможность перезагрузки отношений с Москвой, однако позже пришел к выводу, что ошибался.
Пушков напомнил, что российская сторона допускала "возможность нового старта", однако в Лондоне не стремятся к восстановлению отношений.
Также парламентарий назвал заявление Джонсона странным.
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