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2019-12-23T21:41+0300
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Пушков ответил на слова Джонсона об "ошибочном" отношении к России
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РИА Новости

Пушков ответил на слова Джонсона об "ошибочном" отношении к России

20:23 23.12.2019 (обновлено: 21:41 23.12.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о перемене взглядов на диалог с Россией.
Ранее британский политик заявил, что изначально допускал возможность перезагрузки отношений с Москвой, однако позже пришел к выводу, что ошибался.
Пушков напомнил, что российская сторона допускала "возможность нового старта", однако в Лондоне не стремятся к восстановлению отношений.

"Так что не надо валить с больной головы на здоровую", — написал он в твиттере.

Также парламентарий назвал заявление Джонсона странным.
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Борис ДжонсонАлексей ПушковВеликобританияРоссияВ мире
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