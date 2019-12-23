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Греческий суд приостановил выдачу Винника во Францию и США
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РИА Новости

Греческий суд приостановил выдачу Винника во Францию и США

20:05 23.12.2019 (обновлено: 20:58 23.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 23 дек — РИА Новости. Высший административный суд Греции — Государственный совет — временно приостановил исполнение решения министра юстиции о выдаче россиянина Александра Винника, сообщила адвокат Зои Константопулу.
Юрист пояснила, что председатель 4-го отдела Госсовета признал опасность для Винника "в случае его выдачи".
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Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
"Александр уже четвертый день голодает, новую голодовку он начал 20 декабря, и его здоровье становится хуже", — заявила адвокат.
По ее словам, на стороне Винника находится закон, а против него работают антиправовые механизмы.

В чем обвиняют Винника

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США. Вашингтон обвинил его в создании биржи криптовалют без лицензии и отмывании миллиардов долларов. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов США.
Франция обвинила россиянина в причастности к обману тысяч граждан в то время, как он сидел в греческой тюрьме.
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Есть четыре решения судов Греции об экстрадиции Винника — в США, во Францию и два решения экстрадировать его в Россию. Европейский ордер на выдачу Винника во Францию давно истек и является недействительным.
При этом 20 декабря стало известно, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче россиянина во Францию.
В то же время глава Минюста поручил директору тюрьмы Коридаллос подготовить документы и "обеспечить его передачу полицейским из США и затем России".
Адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это письмо подтверждает опасения защиты, что Греция намерена передать подзащитного в США.
В свою очередь, Константопулу подчеркнула, что конституция запрещает держать человека в заключении без приговора суда более 18 месяцев, в то время как Винник находится под стражей уже 29 месяцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:57
Лавров: Россия остается в тесном контакте с властями Греции по Виннику
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Зои КонстантопулуДело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияСШАВ мире
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