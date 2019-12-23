Греческий суд приостановил выдачу Винника во Францию и США

Юрист пояснила, что председатель 4-го отдела Госсовета признал опасность для Винника "в случае его выдачи".

"Александр уже четвертый день голодает, новую голодовку он начал 20 декабря, и его здоровье становится хуже", — заявила адвокат.

По ее словам, на стороне Винника находится закон, а против него работают антиправовые механизмы.

В чем обвиняют Винника

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США. Вашингтон обвинил его в создании биржи криптовалют без лицензии и отмывании миллиардов долларов. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.

Винник заявил, что не нарушал никаких законов США.

Франция обвинила россиянина в причастности к обману тысяч граждан в то время, как он сидел в греческой тюрьме.

Есть четыре решения судов Греции об экстрадиции Винника — в США, во Францию и два решения экстрадировать его в Россию. Европейский ордер на выдачу Винника во Францию давно истек и является недействительным.

При этом 20 декабря стало известно, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче россиянина во Францию.

В то же время глава Минюста поручил директору тюрьмы Коридаллос подготовить документы и "обеспечить его передачу полицейским из США и затем России".

Адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это письмо подтверждает опасения защиты, что Греция намерена передать подзащитного в США.