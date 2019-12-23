Россия готова обсуждать с Украиной взаимное снятие санкций

ГОРКИ, 23 дек - РИА Новости. Россия готова на правительственном уровне обсуждать с Украиной вопрос снятия взаимных ограничений, если Киев инициирует такой диалог, заявил журналистам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос о том, намечены ли сейчас контакты между РФ и Украиной на уровне кабинетов министров, он уточнил, что пока таковых не планируется.
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"У нас сейчас прерваны контакты (между главами правительств РФ и Украины - ред.), естественно, мы не созваниваемся, не переписываемся", - заметил премьер.
Вместе с тем он напомнил, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак общался со своим украинским визави по газовому вопросу, кроме того, контактируют министры энергетики двух стран.
"Я ничего не исключаю: хотят - пожалуйста. Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива какая-то с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", - заявил Медведев.
Он добавил, что, несмотря ни на что, Россия остаётся для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром.
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