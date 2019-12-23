Россия готова обсуждать с Украиной взаимное снятие санкций

"Я ничего не исключаю: хотят - пожалуйста. Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива какая-то с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", - заявил Медведев.