Мальчик, чье желание пообещал исполнить Путин, побывал в горах в Сочи

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Десятилетний Андрей Кочетов, чью открытку снял с "Ёлки желаний" президент России Владимир Путин, побывал в горах Сочи и в Олимпийском парке, сообщает корреспондент РИА Новости.
На международном форуме добровольцев в Сочи президент России во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции "Ёлка желаний", организованной всероссийским проектом "Мечтай со мной". Он вытащил открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова из Ставрополья, который мечтает оказаться на Красной Поляне в Сочи. За неделю до Нового года мечта мальчика осуществилась.
"Мне больше всего понравились горы в снегу, и оттуда было видно море. Такими горы я себе и представлял. Я покатался на горных лыжах, и ещё хотел бы. Я потрогал море, оно соленое. Моя мечта сбылась. И я хотел бы сюда вернуться летом", - рассказал РИА Новости Андрей Кочетов.
По словам его мамы Юлии Кочетовой, они в новостях увидели, как Владимир Путин достает открытку с желанием Андрея.
"Мы были в шоке, не поверили. Потом очень обрадовались, столько восторга было. Все происходило как в сказке после этого. Наша мечта исполнилась. И мы хотим обязательно вернуться именно в Сочи всей семьёй, привезти ещё доченьку летом", - поделилась Юлия Кочетова.
В 2013 году врачи поставили Андрею опасный для жизни диагноз. Несмотря на болезнь, он очень любознателен, увлекается шахматами и уже занимает призовые места на различных соревнованиях. Его интересует география, окружающий мир, путешествия. Поездка в горы вместе с родителями ещё до болезни была одним из самых ярких своих впечатлений у мальчика. И хотя во время продолжительного лечения в жизни ребенка появилось множество ограничений, Андрей очень хотел увидеть море и побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Подъем в горы по канатной дороге стал заветной мечтой.
"Если в том году у нас совместно в "Мечтай со мной" и "Ёлка желаний" получилось около двух тысяч (желаний), то уже сегодня в работе более 7,5 тысяч по всей стране. Мы делаем все возможное, чтобы они исполнились. Мы запустили цепную реакцию, потому что эти ёлки желаний стали появляться в разных форматах по всей стране. Где-то они стоят в администрациях регионов, где-то в торговых центрах, крупных корпорациях. Это большая добрая история, которая масштабировалась на всю страну", - пояснил РИА Новости руководитель всероссийского проекта "Мечтай со мной".
В 2018 году проект "Мечтай со мной" вошёл в президентскую платформу Россия страна возможностей и приобрёл статус федерального. Акция "Ёлка желаний" за один год приобрела всероссийский масштаб. В 2019 году проект "Мечтай со мной" стал одним из победителей конкурса фонда Президентских грантов. В этом году к акции присоединились крупнейшие российские отраслевые компании и все регионы страны. Участие в акции принимают также главы субъектов РФ и волонтерские организации по всей стране.
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