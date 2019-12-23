Мальчик, чье желание пообещал исполнить Путин, побывал в горах в Сочи

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Десятилетний Андрей Кочетов, чью открытку снял с Десятилетний Андрей Кочетов, чью открытку снял с "Ёлки желаний" президент России Владимир Путин , побывал в горах Сочи и в Олимпийском парке, сообщает корреспондент РИА Новости.

На международном форуме добровольцев в Сочи президент России во второй раз присоединился к участию во всероссийской акции "Ёлка желаний", организованной всероссийским проектом "Мечтай со мной". Он вытащил открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова из Ставрополья, который мечтает оказаться на Красной Поляне в Сочи. За неделю до Нового года мечта мальчика осуществилась.

"Мне больше всего понравились горы в снегу, и оттуда было видно море. Такими горы я себе и представлял. Я покатался на горных лыжах, и ещё хотел бы. Я потрогал море, оно соленое. Моя мечта сбылась. И я хотел бы сюда вернуться летом", - рассказал РИА Новости Андрей Кочетов.

По словам его мамы Юлии Кочетовой, они в новостях увидели, как Владимир Путин достает открытку с желанием Андрея.

"Мы были в шоке, не поверили. Потом очень обрадовались, столько восторга было. Все происходило как в сказке после этого. Наша мечта исполнилась. И мы хотим обязательно вернуться именно в Сочи всей семьёй, привезти ещё доченьку летом", - поделилась Юлия Кочетова.

В 2013 году врачи поставили Андрею опасный для жизни диагноз. Несмотря на болезнь, он очень любознателен, увлекается шахматами и уже занимает призовые места на различных соревнованиях. Его интересует география, окружающий мир, путешествия. Поездка в горы вместе с родителями ещё до болезни была одним из самых ярких своих впечатлений у мальчика. И хотя во время продолжительного лечения в жизни ребенка появилось множество ограничений, Андрей очень хотел увидеть море и побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Подъем в горы по канатной дороге стал заветной мечтой.

"Если в том году у нас совместно в "Мечтай со мной" и "Ёлка желаний" получилось около двух тысяч (желаний), то уже сегодня в работе более 7,5 тысяч по всей стране. Мы делаем все возможное, чтобы они исполнились. Мы запустили цепную реакцию, потому что эти ёлки желаний стали появляться в разных форматах по всей стране. Где-то они стоят в администрациях регионов, где-то в торговых центрах, крупных корпорациях. Это большая добрая история, которая масштабировалась на всю страну", - пояснил РИА Новости руководитель всероссийского проекта "Мечтай со мной".