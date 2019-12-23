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В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе
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РИА Новости

В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе

19:23 23.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными
Обмен военнопленными
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными. Архивное фото
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе договорились об обмене пленными до конца года, подтвердила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
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"Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже", - написала Олифер в понедельник на своей странице в Facebook.
По словам представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерии Лутковской, работа над списками для обмена еще продолжается.
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДарья ОлиферВалерия ЛутковскаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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