В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе договорились об обмене пленными до конца года, подтвердила Стороны конфликта в Донбассе договорились об обмене пленными до конца года, подтвердила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

"Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже", - написала Олифер в понедельник на своей странице в Facebook.

По словам представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерии Лутковской , работа над списками для обмена еще продолжается.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.