Путин оценил идею прогрессивной ставки для неиспользуемых с/х земель

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что идея введения прогрессивной налоговой ставки для сельскохозяйственных земель, которые не вводятся в оборот, обсуждается в правительстве.
Один из участников встречи с президентом, на которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для владельцев земель, которые не вводят их в оборот - начиная от 0,3%, затем 1,5% и 3%.
Путин пошутил, что молодого человека можно было бы перевести на работу в Минфин, поскольку, по его словам, там думают так же.
"Они тоже примерно так считают. Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу... Минсельхоз думает, министерство экономики, Минфин. Как раз в этом направлении и думаем. Ваши предложения совпадают с теми вариантами, которые обсуждаются в правительстве", - сказал президент.