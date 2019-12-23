Путин оценил идею прогрессивной ставки для неиспользуемых с/х земель

Один из участников встречи с президентом, на которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для владельцев земель, которые не вводят их в оборот - начиная от 0,3%, затем 1,5% и 3%.

"Они тоже примерно так считают. Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу... Минсельхоз думает, министерство экономики, Минфин. Как раз в этом направлении и думаем. Ваши предложения совпадают с теми вариантами, которые обсуждаются в правительстве", - сказал президент.