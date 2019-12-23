Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T19:06+0300
https://ria.ru/20191223/1562742515.html
Путин оценил идею прогрессивной ставки для неиспользуемых с/х земель
https://cdn24.img.ria.ru/images/156273/30/1562733073_0:105:2898:1735_1036x0_80_0_0_ba26486f98dac90029e5235aab8bf2bf.jpg
РИА Новости

Путин оценил идею прогрессивной ставки для неиспользуемых с/х земель

19:06 23.12.2019
386
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что идея введения прогрессивной налоговой ставки для сельскохозяйственных земель, которые не вводятся в оборот, обсуждается в правительстве.
Один из участников встречи с президентом, на которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для владельцев земель, которые не вводят их в оборот - начиная от 0,3%, затем 1,5% и 3%.
Путин пошутил, что молодого человека можно было бы перевести на работу в Минфин, поскольку, по его словам, там думают так же.
"Они тоже примерно так считают. Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу... Минсельхоз думает, министерство экономики, Минфин. Как раз в этом направлении и думаем. Ваши предложения совпадают с теми вариантами, которые обсуждаются в правительстве", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Вчера, 18:55
Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями
1210007
Обсудить 0
Министерство сельского хозяйства РФМинистерство финансов РФВладимир ПутинРоссияАдыгеяЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил ситуацию с неиспользуемыми сельхозземлями
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил процедуру перевозки негабаритной сельхозтехники
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил идею механизма упрощенного предоставления сельхозземель
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин: сокращенная рабочая неделя для женщин на селе обеспечена
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин оценил идею проекта по привлечению молодых специалистов в село
Газодобывающее предприятие на Украине
Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Россия готова обсуждать с Украиной взаимное снятие санкций
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
ЕСПЧ потребовал от Шестуна прекратить голодовку
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин пообещал использовать на новогоднем столе подаренные вино и сыр
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал вопрос возврата к единому сельхозналогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Амурский судостроительный завод получил деньги на докапитализацию
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Лента новостейМолния