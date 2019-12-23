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В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета
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РИА Новости

В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета

18:57 23.12.2019 (обновлено: 19:00 23.12.2019)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в понедельник, показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, "интернета вещей" и связи общего пользования состояли в понедельник, их проводила Минкомсвязь совместно с другими органами власти и операторами связи. Один из эпизодов штабных учений проходил в IT-компании "Ростелеком-Солар", где изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.
"Итоги учений нам показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы к эффективному реагированию на возникающие риски и угрозы, обеспечивают устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи", - сказал замглавы Минкомсвязи.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
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МинкомсвязьРоссияТехнологииБезопасностьОбщество
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