В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета

Всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы рунета, "интернета вещей" и связи общего пользования состояли в понедельник, их проводила Минкомсвязь совместно с другими органами власти и операторами связи. Один из эпизодов штабных учений проходил в IT-компании "Ростелеком-Солар", где изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы.

"Итоги учений нам показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы к эффективному реагированию на возникающие риски и угрозы, обеспечивают устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи", - сказал замглавы Минкомсвязи.