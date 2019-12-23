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"Нафтогаз" работает над текстами соглашений с "Газпромом"
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РИА Новости

"Нафтогаз" работает над текстами соглашений с "Газпромом"

18:39 23.12.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. "Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Украинская госкомпания отмечает, что проанализировала протокол по газовому сотрудничеству и приветствует решение российской стороны выполнить решение Стокгольмского арбитража и ее намерение продолжить транзит через территорию Украины.
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"Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и "Оператором ГТС Украины", - говорится в сообщении. Также в компании сообщили, что "Оператор ГТС" продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома".
"Нафтогаз" будет проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий", - говорится в сообщении.
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