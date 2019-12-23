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Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

18:24 23.12.2019 (обновлено: 18:25 23.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под арестом до 8 февраля подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - цитирует судью агентство УНН.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
20 декабря, 13:12
Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковПавел ШереметУкраинаВ мире
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