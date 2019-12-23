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Путин оценил идею проекта по привлечению молодых специалистов в село
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РИА Новости

Путин оценил идею проекта по привлечению молодых специалистов в село

18:21 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Сельскому хозяйству надо перенимать опыт формирования команд под конкретные задачи, использующийся в оборонно-промышленном комплексе, заявил президент России Владимир Путин.
Один из участников встречи президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий предложил Министерству труда и социальной защиты, Министерству сельского хозяйства, Федеральному агентству по делам молодежи совместно с Российским союзом сельской молодежи разработать проект, направленный на привлечение молодых специалистов в село.
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"Хорошая идея, она такая комплексная. Нужно попросить коллег из всех тех ведомств, которые вы назвали, чтобы они типовой такой проект сделали. Но это должно быть нацелено на решение какой-то конкретной задачи, под эту задачу и формируется команда. У нас есть такой хороший опыт в совсем другой сфере: не в АПК, а в ОПК", - сказал Путин.
Он рассказал, как принимал разработчиков ракетного комплекса "Искандер", которые, по словам президента, группой пришли работать над этим вооружением, когда институт получил грант на его разработку.
"Они пришли под задачу и под конкретное финансирование, поэтому, с одной стороны, надо сплачивать коллектив, такую группу делать, а с другой стороны, должна быть задача. И обеспечена решением социальных вопросов, финансированием. Такая комплексная задача. Но в целом по этому пути надо идти", - добавил президент.
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Владимир ПутинРоссияАдыгеяОбщество
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