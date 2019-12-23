Путин оценил идею проекта по привлечению молодых специалистов в село

"Хорошая идея, она такая комплексная. Нужно попросить коллег из всех тех ведомств, которые вы назвали, чтобы они типовой такой проект сделали. Но это должно быть нацелено на решение какой-то конкретной задачи, под эту задачу и формируется команда. У нас есть такой хороший опыт в совсем другой сфере: не в АПК, а в ОПК", - сказал Путин.