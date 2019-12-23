Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T18:15+0300
https://ria.ru/20191223/1562740467.html
В ЛНР заявили, что обмен пленными пройдет по формуле "всех на всех"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:364:2994:2048_1036x0_80_0_0_cbea937c87c468c5f4a8f7d46caa4738.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что обмен пленными пройдет по формуле "всех на всех"

18:15 23.12.2019
1420
© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных", заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 18:11
МИД ДНР: формула обмена пленными с Киевом будет известна 27-28 декабря
"В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена - декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле "всех установленных на всех установленных"", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
3700000
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии ДНР
В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев
Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
МИД ДНР: формула обмена пленными с Киевом будет известна 27-28 декабря
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
МИД ДНР: Киев обязался не преследовать вернувшихся в рамках обмена лиц
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Обмен военнопленными
В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган призвал обсудить пользу и вред конвенции Монтре по Босфору
Гитанас Науседа
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Эстонский премьер заявил, что не знает про скандал со Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния