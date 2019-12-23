В ЛНР заявили, что обмен пленными пройдет по формуле "всех на всех"

ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных", заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
"В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена - декриминализация передаваемых лиц. Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле "всех установленных на всех установленных"", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.