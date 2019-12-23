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Эксперт назвал возможный сценарий развития событий в Афганистане
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РИА Новости

Эксперт назвал возможный сценарий развития событий в Афганистане

18:11 23.12.2019
2020
© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкЖенщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула
© РИА Новости / Сайед Али
Перейти в фотобанк
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг президентских выборов в Афганистане спровоцирует политический кризис в стране, который будет развиваться на фоне усугубления межэтнических проблем, в результате гражданская война может приобрести межэтнический характер, ухудшению ситуации также способствует позиция США, которые поддерживают нынешнего президента Ашрафа Гани, заявил РИА Новости заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Ранее СМИ сообщили, что команда кандидата в президенты Афганистана, главы исполнительной власти страны Абдуллы Абдуллы подала свыше четырех тысяч жалоб в связи с предварительными результатами президентских выборов.
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Национальная избирательная комиссия Афганистана сообщила, что действующий президент Афганистана Ашраф Гани лидирует в гонке за пост лидера страны согласно предварительным результатам выборов. Так, Гани набрал 50,64% голосов избирателей, второе место с 39,52% голосов занял Абдулла Абдулла. Премьер-министр отверг предварительные итоги, заявив, что его команда могла бы выиграть выборы, если бы исключили незаконно полученные голоса.
"События в Афганистане развиваются по негативному сценарию... Нынешний президент не имеет значительной поддержки внутри общества. И по-видимому, использовал административный ресурс, включая масштабную фальсификацию, о чем говорит обращение сторонников Абдуллы о том, что было 4 тысячи нарушений. Я полагаю, что скорее всего, это имело место", - сказал Евсеев.
По его словам, первоначально предполагалось, что США откажутся от поддержки Гани в пользу Абдуллы, что следовало из заявлений американской стороны до проведения выборов, однако визит в Афганистан американского президента Дональда Трампа ситуацию изменил.
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"Поддержка США президента, который идет на фальсификацию выборов, будет способствовать дестабилизации ситуации. Сейчас с высокой степенью вероятности можно прогнозировать политический кризис в стране, который будет развиваться на фоне усугубления межэтнических проблем, в первую очередь, между пуштунами, таджиками и хазарейцами. К этому могут примкнуть и узбеки", - считает эксперт.
Он отметил, что США идут на уступки в угоду собственным внутриполитическим интересам: они заинтересованы, чтобы в предвыборный год Трамп заключил некое соглашение с талибами.
"Такая ситуация способствует усугублению внутриполитической ситуации в Афганистане, что, скорее всего, будет сопровождаться актами терроризма... Афганистан в последние годы находится на грани гражданской войны. Если сейчас в этой войне участвуют в основном талибы, довольно разношерстные, радикальные организации, то такая масштабная фальсификация и ее поддержка со стороны США может привести к тому, что в войну будут втянуты более широкие слои общества и она может приобрести межэтнический характер", - резюмировал Евсеев.
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Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.
Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Гани, его прямым конкурентом был Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены после того, как будут рассмотрены жалобы кандидатов.
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Абдулла АбдуллаДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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