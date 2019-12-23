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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-23T18:11+0300
https://ria.ru/20191223/1562739936.html
Сергей Морозов дал старт "Году молодых-2020" в Ульяновской области
https://cdn25.img.ria.ru/images/155880/90/1558809052_0:83:2858:1691_1036x0_80_0_0_df29a30eacaf0af3963e0e746103e50b.jpg
РИА Новости

Сергей Морозов дал старт "Году молодых-2020" в Ульяновской области

18:11 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Глава Ульяновской области Сергей Морозов дал старт "Году молодых-2020" в регионе на Губернаторском балу, сообщает региональная пресс-служба.
"Вместе с молодежью мы создадим основу для новых проектов и программ, которые помогут развивать потенциал региона. Права управления Годом молодых мы передали прорывной команде ульяновских ребят, которые сами предложили основные векторы на 2020 год и получили нашу всестороннюю поддержку. При участии региональных организаций Молодёжного инициативного центра и местного отделения Российского союза молодежи мы запустим Школу тренеров. Более ста молодых людей смогут пройти профессиональное обучение и получить навыки по работе с молодёжными группами, что позволит достойно провести один из наиболее ярких проектов будущего года – молодёжную экспедицию", - сказал Морозов.
По словам губернатора, команда тренеров будет встречаться с молодежью из самых отдаленных сельских поселений и помогать им в реализации инициатив.

"В следующем году мы укрепим позиции работающей молодёжи. Вынесем на обсуждение в Заксобрании Ульяновской области закон "О защите и поддержке молодых специалистов". Например, мы хотим застраховать их от потери работы, закрепить за ними наставников и включить в кадровый резерв по соответствующей группе должностей. Также мы постараемся, чтобы в конце 2020 года в Ульяновске открылось современное молодёжное пространство - Дом молодёжи, где смогут проходить разного формата мероприятия, а активисты и молодёжные организации смогут получить место для работы над своими проектами", - отметил Морозов.

Губернаторский бал собрал более 500 участников. Его гостем стал и председатель Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий.
"Впервые в России, а именно в Ульяновской области, по инициативе Сергея Морозова Годом молодежи был объявлен 2006 год. 2007 стал Годом молодежи на территории Приволжского федерального округа, а в 2009 - уже в России. В следующем году Российский союз молодежи отмечает 30 лет – наш небольшой юбилей. И мы хотим отметить этот праздник не в Москве, а в каждом регионе. Много проектов и программ мы запланировали на территории Ульяновской области. Буквально недавно в нашей организации был утвержден новый знак за поддержку деятельности РСМ. По поручению секретариата одна из первых наград будет вручена губернатору Сергею Морозову за поддержку инициатив и создание необходимых условий для развития молодежи", - сказал Красноруцкий.
Ульяновск. Архивное фото
Вчера, 16:40Ульяновская область
Cредняя продолжительность жизни в Ульяновской области выросла до 73,4
Глава региона вручил активистам почётные грамоты и благодарственные письма за заслуги в развитии молодёжного самоуправления на территории Ульяновской области, участие в реализации общественно значимых молодёжных инициатив и плодотворную общественную работу. Кроме того, на мероприятии состоялась передача свидетельств о присуждении введенной в 2012 году Стипендии губернатора имени Владимира Александровича Клауса" (преподавателя Ульяновского педагогического университета, ныне покойного). Ежегодно стипендиатами становятся 25 представителей молодёжи региона, отличившихся в научной и общественной жизни.
"Благодарственное письмо от Сергея Ивановича – большой стимул работать ещё качественнее. Благодаря любимой организации РСМ и родному вузу УлГУ я достигла высоких результатов. Я уверена, всё зависит от нас самих, и только мы создаём свою историю", - поделилась член Российского союза молодежи Екатерина Певнева.
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Ульяновская областьУльяновская областьОбществоЭкономика
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