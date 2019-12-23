Сергей Морозов дал старт "Году молодых-2020" в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 23 дек – РИА Новости. Глава Глава Ульяновской области Сергей Морозов дал старт "Году молодых-2020" в регионе на Губернаторском балу, сообщает региональная пресс-служба.

"Вместе с молодежью мы создадим основу для новых проектов и программ, которые помогут развивать потенциал региона. Права управления Годом молодых мы передали прорывной команде ульяновских ребят, которые сами предложили основные векторы на 2020 год и получили нашу всестороннюю поддержку. При участии региональных организаций Молодёжного инициативного центра и местного отделения Российского союза молодежи мы запустим Школу тренеров. Более ста молодых людей смогут пройти профессиональное обучение и получить навыки по работе с молодёжными группами, что позволит достойно провести один из наиболее ярких проектов будущего года – молодёжную экспедицию", - сказал Морозов.

По словам губернатора, команда тренеров будет встречаться с молодежью из самых отдаленных сельских поселений и помогать им в реализации инициатив.

"В следующем году мы укрепим позиции работающей молодёжи. Вынесем на обсуждение в Заксобрании Ульяновской области закон "О защите и поддержке молодых специалистов". Например, мы хотим застраховать их от потери работы, закрепить за ними наставников и включить в кадровый резерв по соответствующей группе должностей. Также мы постараемся, чтобы в конце 2020 года в Ульяновске открылось современное молодёжное пространство - Дом молодёжи, где смогут проходить разного формата мероприятия, а активисты и молодёжные организации смогут получить место для работы над своими проектами", - отметил Морозов.

Губернаторский бал собрал более 500 участников. Его гостем стал и председатель Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий.

"Впервые в России, а именно в Ульяновской области, по инициативе Сергея Морозова Годом молодежи был объявлен 2006 год. 2007 стал Годом молодежи на территории Приволжского федерального округа, а в 2009 - уже в России. В следующем году Российский союз молодежи отмечает 30 лет – наш небольшой юбилей. И мы хотим отметить этот праздник не в Москве, а в каждом регионе. Много проектов и программ мы запланировали на территории Ульяновской области. Буквально недавно в нашей организации был утвержден новый знак за поддержку деятельности РСМ. По поручению секретариата одна из первых наград будет вручена губернатору Сергею Морозову за поддержку инициатив и создание необходимых условий для развития молодежи", - сказал Красноруцкий.

Глава региона вручил активистам почётные грамоты и благодарственные письма за заслуги в развитии молодёжного самоуправления на территории Ульяновской области, участие в реализации общественно значимых молодёжных инициатив и плодотворную общественную работу. Кроме того, на мероприятии состоялась передача свидетельств о присуждении введенной в 2012 году Стипендии губернатора имени Владимира Александровича Клауса" (преподавателя Ульяновского педагогического университета, ныне покойного). Ежегодно стипендиатами становятся 25 представителей молодёжи региона, отличившихся в научной и общественной жизни.