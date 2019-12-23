Лев Деньгов: за словами Хафтара про штурм Триполи пока нет результатов

Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой о том, как в Москве расценивают ситуацию в этой североафриканской стране в целом и бои за Триполи в частности, что думают о слухах об участии в военных действиях наемников из России. Он также сообщил, можно ли ждать в РФ с визитами лидеров противоборствующих сторон, что в Москве думают о роли Турции в урегулировании конфликта в Ливии и кто вообще должен в нем участвовать. Также Деньгов поделился своим мнением о перспективах российско-ливийского экономического сотрудничества, рассказал о том, что делается для освобождения россиян, удерживаемых в Ливии.

— Согласована ли дата визита главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа в Чечню?

— На сегодняшний день конкретной даты нет. Он изъявил желание посетить Чеченскую республику, пообщаться с Рамзаном Ахматовичем (Кадыровым) по поводу передачи опыта по борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов, поскольку в Ливии похожая с Чеченской республикой ситуация в военное время, когда "Аль-Каида"* засылала туда своих террористов для эскалации конфликта.

На сегодняшний день Рамзан Ахматович четко ведет линию, заданную нашим президентом и МИД РФ, об общении со всеми сторонами конфликта. Ни для кого не секрет, что первая делегация командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара в 2014 году как раз посещала Грозный во главе с сыном Халифа Хафтара – Халидом. Они приезжали тогда проконсультироваться с Рамзаном Кадыровым и найти в его лице — человека, исповедующего ислам, — поддержку и помощь со стороны России.

В итоге это привело к тому, что они начали более тесно и активно общаться с Россией. Сейчас то же самое практикует Саррадж. Это понятно, поскольку Рамзан Ахматович в качестве своеобразного моста между Россией и исламским миром всегда помогает тем, кто готов открыто делать правильные шаги в отношении их вероисповедания и РФ.

Преждевременно говорить, что ведется работа по планированию визита. На сегодняшний день Саррадж позвонил. Я думаю, что если руководство нашей страны примет такое решение, Рамзан Ахматович воспользуется своими возможностями и его тесным общением со всеми сторонами конфликта в Ливии.

— Что сейчас происходит на линии фронта в Ливии?

— Мы видим, что за последние трое суток Хафтар сильно активизировался. На прошлой неделе он предупредил, чтобы бригады из Мисураты срочно покинули Триполи, иначе он начнет бомбить Мисурату. Он понимает, что Мисурата сегодня это серьезная сила, которая защищает западную Ливию. Но проходит трое суток, и он снова заявляет, что дает еще трое суток. То есть говорить о том, что он продвинется, как он обещает, судя по всему, не стоит. А в преддверии того, что состоятся переговоры президентов РФ и Турции, я думаю, что Хафтар сейчас сильно заинтересован в том, чтобы показать какой-то результат, чтобы быть фигурой и игроком, который может быть интересен. Если он не выполняет свои обещания и если его слова не подкреплены фактами и действиями, то он как игрок неинтересен. Поэтому они начали реальное наступление, сильно активизировались, но это пока ни к каким конкретным результатам не привело. Прокомментировать детали, скорее, смогут военные. А в общем, ситуация складывается так, что его заявления не подкреплены какими-то конкретными результатами.

Я в контакте с обеими сторонами. У Хафтара говорят, что они активизировались, в Триполи заявляют, что он пытается продвинуться, но серьезных подвижек у Хафтара нет.

— Заявляет ли Хафтар о своем желании посетить Россию?

— Общение непосредственно с Хафтаром ведется по линии министерства обороны. Его встречи обычно непубличны, информация о его визитах, как правило, не распространяется.

— Турция ратифицировала соглашение о военной помощи Ливии. Какова позиция контактной группы РФ к этому?

— Не секрет, что Турция уже давно внедрилась в урегулирование в Ливии, но в открытую никто туда не шел. Говорить о том, как мы относимся к участию Турции, может только наш президент, поэтому лучше дождаться переговоров президентов России и Турции.

Турция – это тот игрок, которого необходимо будет учитывать в вопросе ливийского урегулирования. Радует то, что Турция проявила желание общаться непосредственно с Россией по этому вопросу. Это говорит о том, что ливийская карта сегодня в руках небольшого количества иностранных игроков, лидерами которых являются Россия и Турция. Исходя из позитивного опыта переговоров лидеров России и Турции по Сирии, их умение развязывать такого рода узлы, я думаю, этот опыт можно прекрасно применить в Ливии и справиться и с этим узлом.

— Эксперты уже проводят параллели между урегулированием Ливии с урегулированием в Сирии, говорят о зеркальных сценариях возможного решения конфликта в Ливии...

— Россия давно участвует в урегулировании в Ливии. Проводилась огромная работа МИДом, контактной группой под руководством главы Чеченской республики и депутатов Госдумы. Мы встречались с различными представителями и группами по анализу обстановки, чтобы понять для себя, с кем можно работать, поскольку как таковой легитимной власти в Ливии сегодня нет. Схиратские соглашения хотя и есть, но они изжили себя, срок их уже истек. Чтобы не допустить ошибки и не иметь партнеров, с которыми в итоге можно проиграть, мы вели анализ, с кем работать. Сегодня мы пришли к выводу, что продолжаем вести диалог со всеми сторонами конфликта с целью их примирения.

Дальше, на мой взгляд, прекрасной площадкой для урегулирования конфликта может быть Россия. Хафтар и Саррадж встречались в Дубае, в Париже, в Тунисе, в Схирате, в Палермо. Но организаторы этих встреч не имели должного авторитета для того, чтобы стороны конфликта в Ливии выполняли достигнутые договоренности после встречи. Люди разъезжались, и все продолжалось. Сегодня Россия имеет рычаги, которыми мы можем добиться того, чтобы стороны выполняли договоренности.

Посмотрим, что будет на конференции, которую организует госпожа Меркель, будет ли результат.

— То есть сейчас ведется работа по организации встречи Хафтара и Сарраджа в России?

— Нет. Сегодня Хафтар воюет против Сарраджа. Всегда есть нюансы. С обеих сторон были нарушения и неисполнение договоренностей.

— Тогда в чем заключается эта посредническая роль России?

— А это как раз относится к результатам переговоров президентов России и Турции. Эрдоган дважды звонил президенту России по Ливии, Меркель, Макрон звонили. Все это говорит о том, что все ждут, какое решение примет Россия.

Ситуацию разрешит только такая встреча или конференция, на которой Россия будет ведущим звеном. У России есть такой авторитет и силы, чтобы помочь Хафтару и Сарраджу договориться и, главное, выполнять договоренности.

Но нужно не только участие их двоих. Необходимо участие большего количества игроков как внешних, так и внутренних. Среди внешних факторов я бы, безусловно, назвал Россию, Турцию, Египет, также Францию, Италию, сейчас уже и Германию.

— А Вашингтон?

— США далеки от этого. Они пытаются, как всегда, издалека контролировать и заняли такую выжидательную позицию. Смотрят, как там все разберутся, а они потом рассчитывают подытожить. Как они пытались поступить в Сирии, но ничего у них не получилось. Я думаю, что Россия намного преуспела в Ливии, потому что общаются именно с нами представители обеих сторон конфликта напрямую и доверяют нам, поэтому прийти и сливки снять, я думаю, у США не получится. Они сегодня далеки от ливийских реалий.

— Россия и Ливия в октябре планировали подписание меморандума о намерении на поставки одного миллиона тонн пшеницы. Все получилось?

— Меморандум подписан. Три крупнейшие российские госкомпании участвовали в этих переговорах. Сейчас идет работа непосредственно над деталями контракта. Цена урегулирована, отрабатывается техника. Думаю, до Нового года будет подписан сам контракт и поставки российской пшеницы в Ливию начнутся уже в следующем году По объему все так же – один миллион тонн.

После заключения контракта будет встреча на уровне представителей министерств сельского хозяйства сторон. Глава ПНС заинтересован именно в формате G to G, межправительственном.

— Какие еще направления сотрудничества прорабатываются между Россией и ПНС Ливии?

— Идеи есть, но пока на уровне обсуждения. Не может не радовать то, что возобновила совсем недавно свою работу в Ливии "Татнефть", около двух недель назад. Ливии нужно восстанавливать электросети. Достаточно серьезный проект, продолжаем над ним работу. В условиях войны, нестабильной ситуации сложно, ставки делаем на то, что в первую очередь необходимо. Кстати, поставки российской пшеницы ранее шли через Турцию, теперь они будут прямыми.

— Какая на сегодняшний день в Ливии гуманитарная обстановка и есть ли с их стороны просьба к России об оказании гуманитарной помощи?

— Гуманитарная обстановка очень плохая. Особенно страдают племена на юге. Огромные затраты на транспортировку воды и нефтепродуктов. От Триполи до города Аубари стоимость литра бензина вырастает с 10 центов до 4 долларов. Катастрофическая ситуация с лекарствами, с медоборудованием. Тяжелая обстановка с теплыми вещами. Ливийская сторона постоянно к нам обращается. Но все упирается в бюрократию. Причем между сторонами в самой Ливии не хватает взаимопонимания по этому вопросу. Процесс идет с трудом. Мы над этим плотно работаем и готовы оказать гуманитарную помощь.

— Каковы перспективы освобождения двух российских граждан, находящихся в заключении в ливийской тюрьме?

— Нам важно освободить и вернуть на родину наших граждан. Мы ведем переговоры, которые, не скрою, идут тяжело. В ноябре были последние переговоры. Но мы знаем имена тех, кто очень не заинтересован в том, чтобы наши граждане вернулись домой. Не могу назвать их имена. Мы ведем переговоры.

Кстати, важно напомнить, что непосредственно при содействии Сарраджа были освобождены трое граждан РФ с танкера "Механик Чеботарев", все граждане с сухогруза "Мерле", два белорусских врача. Он непосредственно помогал. По вопросу освобождения двух российских граждан, которые были задержаны в мае, Саррадж уже сказал, что будет всеми силами способствовать их освобождению. Но существуют юридический процесс, который он не может не признавать. Он глава ПНС, но это не дает ему права выпустить российских граждан, которым предъявлены обвинения, без какого-либо разбирательства. Когда будет вынесен приговор, Саррадж может включиться.

Я настроен оптимистично. Надеюсь, что в следующем году их освободят. Представители МИД РФ, российской контактной группы занимаются этим вопросом, регулярно посещают наших граждан. Работа ведется.

— Будет ли Рамзан Кадыров обсуждать судьбу этих россиян при возможной встрече?

— Конечно. Освобождение наших граждан — это один из тех вопросов, которыми Рамзан Ахматович в первую очередь занимался в постреволюционной Ливии. Это будет его вопрос номер один при общении с Сарраджем.

— Почему регулярно со стороны Запада появляется информация о российских наемниках в Ливии?

— Те, кто выступает с подобными заявлениями, преследуют цель – они хотят ослабить позиции России и настроить ливийцев против нас. Достигнуть этой цели, к их сожалению, у них не получается, потому что в Ливии знают нашу реальную позицию, что мы делаем все, чтобы примирить враждующие стороны.