МИД ДНР: Киев обязался не преследовать вернувшихся в рамках обмена лиц

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Киев подтвердил обязательства освободить от уголовного преследования людей, которые вернутся в Киев подтвердил обязательства освободить от уголовного преследования людей, которые вернутся в Донбасс в рамках обмена пленными, сообщили в понедельник в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики

Видеоконференция контактной группы, на которой обсуждался вопрос обмена пленными, прошла в понедельник. Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

В МИД ДНР отметили, что в ходе переговоров удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а также "согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данном процессу".

"Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, "это заседание прорывное, это то, что нам не удалось добиться в течении двух лет". "Было требование, что все лица должны подлежать процессуальной очистке, удалось сегодня это согласовать. Мы ждём подтверждения этого документа со стороны Леонида Даниловича (представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма - ред.)", - заявила журналистам Никонорова.