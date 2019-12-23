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МИД ДНР: Киев обязался не преследовать вернувшихся в рамках обмена лиц
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РИА Новости

МИД ДНР: Киев обязался не преследовать вернувшихся в рамках обмена лиц

17:57 23.12.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Киев подтвердил обязательства освободить от уголовного преследования людей, которые вернутся в Донбасс в рамках обмена пленными, сообщили в понедельник в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Видеоконференция контактной группы, на которой обсуждался вопрос обмена пленными, прошла в понедельник. Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
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В МИД ДНР отметили, что в ходе переговоров удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а также "согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данном процессу".
"Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Украинские военнослужащие
Вчера, 12:18Сказано в эфире
Политолог объяснил позицию Киева по обмену пленными в Донбассе Украина согласовала часть списков для обмена пленными в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что Киев всячески затягивает процесс, и рассказал, почему.
По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, "это заседание прорывное, это то, что нам не удалось добиться в течении двух лет". "Было требование, что все лица должны подлежать процессуальной очистке, удалось сегодня это согласовать. Мы ждём подтверждения этого документа со стороны Леонида Даниловича (представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма - ред.)", - заявила журналистам Никонорова.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
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