Источник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу

АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и в Москву с этой целью в понедельник прибывает турецкая делегация.
"Сегодня состоялись телефонные переговоры нашего уважаемого министра с господином Лавровым. Обсуждалась ситуация в Идлибе и в Ливии", - сказал собеседник агентства.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.