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2019-12-23T18:11+0300
https://ria.ru/20191223/1562738366.html
Источник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу
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РИА Новости

Источник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу

17:55 23.12.2019 (обновлено: 18:11 23.12.2019)
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© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
© Фото : МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. Архивное фото
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии, заявил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и в Москву с этой целью в понедельник прибывает турецкая делегация.
"Сегодня состоялись телефонные переговоры нашего уважаемого министра с господином Лавровым. Обсуждалась ситуация в Идлибе и в Ливии", - сказал собеседник агентства.
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Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМИД РФМуаммар КаддафиЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВойна в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияРоссияВ мире
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