Источник сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу

"Сегодня состоялись телефонные переговоры нашего уважаемого министра с господином Лавровым. Обсуждалась ситуация в Идлибе и в Ливии", - сказал собеседник агентства.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.