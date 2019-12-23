Путин призвал контролировать качество школьного питания на местах

"Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране. Это муниципальные и субъектовые задачи. Ну, может быть при поддержке Минсельхоза можно представить себе, что возможны какие-то общие правила, все равно контроль должен быть на месте. Минсельхоз не сможет это контролировать сверху", - ответил Путин.