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Путин призвал контролировать качество школьного питания на местах
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РИА Новости

Путин призвал контролировать качество школьного питания на местах

17:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Контроль за качеством школьного питания должен осуществляться на местах специальными надзорными и правоохранительными органами, Минсельхоз вряд ли сможет проконтролировать каждую школу в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече Путина с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий активист ОНФ "За честные закупки" пожаловалась на качество поставляемых в некоторые школы и детские сады продуктов и предположила, что, возможно, Минсельхоз мог бы взять на контроль эту сферу.
"Минсельхоз из Москвы вряд ли сможет проконтролировать каждую школу по всей стране. Это муниципальные и субъектовые задачи. Ну, может быть при поддержке Минсельхоза можно представить себе, что возможны какие-то общие правила, все равно контроль должен быть на месте. Минсельхоз не сможет это контролировать сверху", - ответил Путин.
Президент добавил, что "кроме всего прочего существуют другие контролирующие и правоохранительные органы, которые должны тщательно отслеживать". "Так вот особенно с детьми, я с вами согласен. Здесь поработаем, посмотрим, конечно", - добавил он.
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