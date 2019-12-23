"Высокая вода" вернулась в Венецию: уровень достиг 143 сантиметров

На одной из улиц в Венеции во время наводнения

РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новый пик "высокой воды" зафиксирован в Венеции в понедельник: как сообщил центр мониторинга приливов, ее уровень достиг 143 сантиметров.

Ранее власти Венеции предупредили о подъеме воды до 150 сантиметров. По информации центра приливов, при таком показателе затоплению могут подвернуться до 70 процентов территории города.

Прогнозы оказались завышенными: с 09.30 до 10.00 местного времени вода держалась на отметке 143 сантиметров, после чего пошла на спад.

Прилив в Венеции, который превышает тревожный порог в 80 сантиметров, обычно называется "высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140 сантиметров, когда вода затапливает 59 процентов поверхности города.

Новый период "высокой воды" связан с непогодой, охватившей север и центр Италии. Поступают сообщения об оползнях, сошедших на автомобильные дороги, нарушениях движениях поездов, упавших деревьях и заблокированных в машинах пассажирах.