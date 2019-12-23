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Туризм
2019-12-23T18:28+0300
https://ria.ru/20191223/1562737815.html
"Высокая вода" вернулась в Венецию: уровень достиг 143 сантиметров
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РИА Новости

"Высокая вода" вернулась в Венецию: уровень достиг 143 сантиметров

18:28 23.12.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНа одной из улиц в Венеции во время наводнения
На одной из улиц в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 23 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новый пик "высокой воды" зафиксирован в Венеции в понедельник: как сообщил центр мониторинга приливов, ее уровень достиг 143 сантиметров.
Ранее власти Венеции предупредили о подъеме воды до 150 сантиметров. По информации центра приливов, при таком показателе затоплению могут подвернуться до 70 процентов территории города.
Прогнозы оказались завышенными: с 09.30 до 10.00 местного времени вода держалась на отметке 143 сантиметров, после чего пошла на спад.
Прилив в Венеции, который превышает тревожный порог в 80 сантиметров, обычно называется "высокой водой". Критический уровень начинается с показателя в 140 сантиметров, когда вода затапливает 59 процентов поверхности города.
Новый период "высокой воды" связан с непогодой, охватившей север и центр Италии. Поступают сообщения об оползнях, сошедших на автомобильные дороги, нарушениях движениях поездов, упавших деревьях и заблокированных в машинах пассажирах.
В середине ноября Венеция пережила второе за историю наводнение. Максимальный уровень воды поднимался до 187 сантиметров, затопив 80 процентов территории. Совокупный ущерб от небывалого периода "высокой воды" достиг полутора миллиардов евро.
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