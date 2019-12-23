Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу РФ совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.
"Мы проработаем с Россельхознадзором, видимо, могут быть там вопросы по поставкам улиток в том числе", - ответил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на просьбу помочь с поставками поголовья определенного вида улиток в Россию, озвученную в рамках встречи президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
5 августа 2010, 23:50РИА НаукаБританка открыла у садовых улиток способность находить дорогу домойНесмотря на то, что моллюски наносили значительный ущерб саду 69-летней Рут Брукс, поедая листья салата, петуний и бобов, она не хотела убивать их и выносила на ближайший пустырь. Однако они каждый раз находили дорогу обратно.
"У меня только просьба: вместе с Россельхознадзором сократить эти вопросы до минимума, чтобы не было так, как здесь некоторые говорили, что по десять лет не решали эти вопросы", - добавил Путин.
Глава государства также отметил, что улитки являются хорошим и питательным биологическим продуктом.
"Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", - пошутил президент в ответ на фразу о том, что улитка - это самый сильный афродизиак.
Путин пошутил, что употребление улиток может помочь решить демографические проблемы в России: «Слышали, мужики?» pic.twitter.com/bVS6DHgOdi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 декабря 2019 г.