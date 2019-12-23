Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

Британка открыла у садовых улиток способность находить дорогу домой Несмотря на то, что моллюски наносили значительный ущерб саду 69-летней Рут Брукс, поедая листья салата, петуний и бобов, она не хотела убивать их и выносила на ближайший пустырь. Однако они каждый раз находили дорогу обратно.