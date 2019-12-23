Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T21:04+0300
https://ria.ru/20191223/1562736477.html
Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость
https://cdn21.img.ria.ru/images/156273/56/1562735698_0:399:2932:2048_1036x0_80_0_0_10f9f98bed290f654108566d30912477.jpg
РИА Новости

Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

17:44 23.12.2019 (обновлено: 21:04 23.12.2019)
3603
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ПОСЕЛОК ЭНЕМ (Адыгея), 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу РФ совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.
"Мы проработаем с Россельхознадзором, видимо, могут быть там вопросы по поставкам улиток в том числе", - ответил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на просьбу помочь с поставками поголовья определенного вида улиток в Россию, озвученную в рамках встречи президента с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
Улитка
5 августа 2010, 23:50РИА Наука
Британка открыла у садовых улиток способность находить дорогу домойНесмотря на то, что моллюски наносили значительный ущерб саду 69-летней Рут Брукс, поедая листья салата, петуний и бобов, она не хотела убивать их и выносила на ближайший пустырь. Однако они каждый раз находили дорогу обратно.
"У меня только просьба: вместе с Россельхознадзором сократить эти вопросы до минимума, чтобы не было так, как здесь некоторые говорили, что по десять лет не решали эти вопросы", - добавил Путин.
Глава государства также отметил, что улитки являются хорошим и питательным биологическим продуктом.
"Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", - пошутил президент в ответ на фразу о том, что улитка - это самый сильный афродизиак.
363842579
Обсудить 16
Дмитрий ПатрушевРоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияАдыгеяЭкономика
Популярные комментарии
Весело ему. Народ дохнет,а он закатывается.
23 декабря, 19:56
Эрик Мультилох
5010206
так кто там клоун у власти, говорите?
23 декабря, 21:08
давно живу, ёлочка нравится, 4БАН, 5жизнь Тэн
3810004
Рекомендуем
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Менеджер в офисе по обслуживанию клиентов банка
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Журналистка ответила на сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин подискутировал с фермером-сыроваром о древлянах
Президент России Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса Зелёный Дом в поселке Супс. 23 декабря 2019
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК задержал нижегородца, спрятавшего ноги убитой тещи в лесу
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" будет достроен, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин объяснил, почему в Чечне было много бандформирований
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
Путин рассказал о впечатлениях от поездки в поезде по Крымскому мосту
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния