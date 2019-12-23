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2019-12-23T17:19+0300
https://ria.ru/20191223/1562734720.html
МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

17:19 23.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Остатки вещества, аналогичного тому, которое использовали при подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета, обнаружили в мине, изъятой в ходе обысков у подозреваемого по делу Андрея Антоненко, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что мину такого же типа, как та, из-за которой взорвалась машина с Шереметом, нашли в ходе обысков у Антоненко.

"В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мине. Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

По данным пресс-службы, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета", - сообщили в МВД.
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Кроме того, эксперты на корпусе и внутри исследуемого предмета обнаружили смешанные биологические следы, поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность. "Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета... Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний", - добавили в МВД.
Ранее Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Андрей АнтоненкоСитуация на УкраинеАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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