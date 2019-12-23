МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что мину такого же типа, как та, из-за которой взорвалась машина с Шереметом, нашли в ходе обысков у Антоненко.

"В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мине. Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

По данным пресс-службы, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. "В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета", - сообщили в МВД.

Кроме того, эксперты на корпусе и внутри исследуемого предмета обнаружили смешанные биологические следы, поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность. "Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета... Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний", - добавили в МВД.

Ранее Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.